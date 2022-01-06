عبد المنعم سعيد:40% من استثمارات القطاع الخاص متمركزة في 4 محافظات |فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن كلمة الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم مؤثرة.

واكد أنه شعر برعشة بالداخل وتشعر أن الرئيس السيسي يستمر في تقليد معين وأصبح محببا لكل المصريين.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق"، أن 40% من حجم استثمارات القطاع الخاص متمركزة في 4 محافظات فقط

أسس الدولة الوطنية

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن التنمية التي تجري الآن في مصر تجري أنهارا كما يجري نهر النيل، مؤكدا أن الرئيس يحقق أسس الدولة الوطنية.