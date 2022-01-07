رئيس الوزراء: إعلان ملامح وثيقة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.. قريباً.. ونواب: يجب تذليل العقبات أمام الصناع المصريين ومنحهم فرص للمنافسة

رئيس الوزراء: الحكومة أعدت وثيقة بشأن تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية

وكيل موازنة البرلمان: القطاع الخاص أصبح جزءا أساسيا في التنمية الاقتصادية

نائب: وثيقة تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تفعيل لقانون التخطيط العام للدولة

أشاد عدد من النواب بإعلان رئيس الوزراء ملامح وثيقة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ، وأكدوا أن ذلك يأتي فى إطار تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وقانون التخطيط العام للدولة ، كما أشاروا إلى أنه لن تكون هناك تنمية بدون القطاع الخاص.

فى البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعلان رئيس الوزراء ملامح وثيقة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أصبح جزء أساسي في التنمية الاقتصادية.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لن تكون هناك تنمية بدون القطاع الخاص ، مؤكدا أن معدلات النمو الاقتصادي سببها سياسات الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الدولة يجب أن تهتم بالمصنع المصري حتى يتهيأ للمنافسة العالمية ويصدر ونقلل الاعتماد على الاستيراد ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى تذليل العقبات أمام المصنع المصري ومنحه فرص للمنافسة.

وقال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن إعلان ملامح وثيقة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية يأتى فى إطار تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وقانون التخطيط العام للدولة.

وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية يسمح بإقامة مشروعات خدمية ومرافق عامة، كما أن قانون التخطيط العام للدولة قائم على المثلث الذهبي للتنمية والتي تتمثل أضلاعه في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ؛ الاجتماع الأسبوعى للمجلس، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة إلى أبناء مصر من الأقباط داخلها وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يُعيد مثل هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذى تم خلاله استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال عام 2021، وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، إلى جانب خطة الحكومة لزيادة حجم الصادرات، وكذا الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة، بما يسهم فى تعميق المنتج المحلى.

وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تناول أيضاً رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص، ومشاركته فى كافة جهود التنمية التى تتم على أرض مصر، منوهاً إلى أن احصائيات التجارة الخارجية والميزان التجارى، أظهرت تحقيق الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 27%، وهو ما يحدث لأول مرة فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة أعدت وثيقة مهمة جداً، بشأن تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث قام مجلس الوزراء، ممثلاً فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وعدد من الخبراء، بإعداد التصور الخاص بالوثيقة الذى سيتم إرساله اليوم لكل الوزارات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمراجعة هذه الوثيقة، خاصة فى القطاعات التى تهم كل وزارة، تمهيداً للاجتماع مع عدد من ممثلى القطاع الخاص، بهدف إعلان ملامح هذه الوثيقة المهمة قريباً.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته فى افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، موجهاً الشكر فى هذا الصدد لوزير الداخلية وقيادات الوزارة، على الجهد المبذول فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن ما شهده خلال جولته التفقدية فى أرجاء المبنى الجديد، وما يحويه من إمكانات متعددة حديثة، تسهم فى تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، إنما يعبر عن الجمهورية الجديدة، وجهود الدولة فى استخدام المزيد من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى مختلف القطاعات، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القطاعات .