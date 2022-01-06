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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| البورصة تربح 11.3 مليار جنيه.. وزيرة التعاون الدولي تهنئ البابا تواضروس.. البهي: الدولة لا تزاحم القطاع الخاص

صدى البلد

نشر صدى البلد عددا من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، كالتالي:

 

البورصة تربح 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%.

8.7 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة خلال الأسبوع

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.654 مليار ورقة منفذة على 168 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.755 مليار ورقة منفذة على 196 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وزيرة التعاون الدولي تهنئ البابا تواضروس وشعب مصر بـ عيد الميلاد

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد.

لا تزاحم القطاع الخاص ..البهي: أرباح الدولة من مشروعاتها تنفقها على المواطن

أكد الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب لدى اتحاد الصناعات ان الدولة تنشئ المشروعات الخدمية وغيرها وتنفق إيرادات تلك المشروعات على خدمة المواطن، وليس بهدف تحقيق الأرباح الشخصية، لافتا الى ذلك يؤكد على ان الدولة لا تزاحم القطاع الخاص في السوق بدليل دعوة القيادة السياسية لمشاركة القطاع الخاص للدولة.

تراجع 6 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 6 يناير 20212

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 6 يناير 2022؛ بنحو 6 جنيهات على مستوي بعض الأعيرة الذهبية المختلفة  في محلات الصاغة.

بدء استقبال طلبات قوائم انتظار مشروع جمعيتي.. السبت

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة مهمة إلى كل من لديه طلب إنشاء مشروع جمعيتي على قواعد البيانات في قوائم الانتظار، أن يتوجه إلى مقر مديرية التموين التابعة له يوم السبت 8 يناير 2022 ومعه المستندات التالية:

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