بدء استقبال طلبات قوائم انتظار مشروع جمعيتي.. السبت

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة مهمة إلى كل من لديه طلب إنشاء مشروع جمعيتي على قواعد البيانات في قوائم الانتظار، أن يتوجه إلى مقر مديرية التموين التابعة له يوم السبت 8 يناير 2022 ومعه المستندات التالية:

شهادة المؤهل الدراسي

الموقف من التجنيد

طابعة تأمينية

صورة الرقم القومي

ويتم إملاء إقرار بشأن الانضمام إلى مشروع جمعيتي

ويجري فرز الطلبات خلال شهر يناير من حيث السن واستيفاء المستندات على أن تتم المعاينات لمن استوفوا الطلبات في شهر فبراير.

كما يتم إخطار الطلبات التي تمت الموافقة عليها لاستكمال الإجراءات.