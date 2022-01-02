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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بهذه الأوراق.. التموين: استكمال طلبات المتقدمين لمشروع “جمعيتي” للمرحلة الرابعة السبت المقبل

صدى البلد

تعلن إدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال المديريات الداخلية بالمحافظات، كل من تقدم سابقاً بطلب للحصول على مشروع “جمعيتي” ضمن المرحلة الرابعة وطلبه مسجل بقاعدة البيانات، بالتوجه إلى ديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة اعتبارا من يوم السبت الموافق 8-1-2022 ومعه حافظة مستندات وبها صورة الأرواق والمستندات الآتية: -

1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- صورة شهادة المؤهل الدراسي. 
3- صورة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
4- برنت بموقف التأمينات 
5- التوقيع على اقرار بعدم وجود صلة قرابة والإقرار موجود بمقر المديرية.

على أن تبدأ فترة تسليم حافظة المستندات بمديريات التموين طوال شهر يناير حتي يوم 31/1/2022.

علماً بأن سيتم مراجعة هذه الأوراق لبيان مدي استيفاء المتقدم للشروط من عدمه، ولا يتم تأجير أي محال خلال هذه الفترة، وبعد مراجعة الأوراق سيتم إعداد كشوف بأسماء المستوفين للشروط والخاصة بالمتقدم تمهيدا لإصدار قرار اجراء المعاينة المبدئية.

التموين وزارة التموين مشروع جمعيتي مديرية التموين

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