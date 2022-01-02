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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: مصادرة ماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية حال المخالفة

ماكينات الخبز
ماكينات الخبز

أصدر  الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية توجيهاً وزاريًا للأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري المديريات فى كافة محافظات الجمهوريـــــــة بمصادرة ماكينة ‏صرف الخبز بالمخابز البلدية فى الحالات التالية:

- ضبط ماكينة صرف الخبز في أحد المخابز البلدية الأخرى أو السياحية أو الإفرنجية.

- ضبط الماكينة حال استخدامها فى صرف سلع بدلاً من الخبز.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير  أحمد كمال بأن تلك ‏الإجراءات والتدابير المتخذة تأتي للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن والذي توفر له ‏الدولة سنوياً ما يقرب من 36 مليار جنيه للسلع التموينية، وكذلك 51 مليار جنيه لدعم الخبز.

وأضاف ‏أن كافة المديريات التموينية ‏وقطاعات الرقابة طبقا لهذا التوجيه الوزاري ستقوم بمتابعة انتظام سير عمل المخابز البلدية والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز للتأكد من تنفيذ هذه الاجراءات وتلك التدابير.

وأكد تسيير الحملات التموينية والرقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية والتى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ‏، وكشف ‏كمال ان تلك الإجراءات هدفها في المقام الأول حرص الوزارة على توافر الخبز ‏للمواطنين واستقرار الحالة التموينية.‏

التموين وزير التموين التجارة الداخلية ماكينة ‏صرف الخبز الخبز صرف الخبز السلع التموينية

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