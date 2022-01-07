عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم أطفال.. قتلى وجرحى في غارة جوية للجيش الإثيوبي على تيجراي

أرشيفية
أرشيفية

قُتل ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، في غارة جوية استهدفت منطقة تيجراي في شمال أثيوبيا، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس.

وقال المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في بيان "لقد شعرت بحزن عميق عندما علمت أنّ ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، قتلوا في غارة جوية استهدفت مخيّم ماي عيني للاجئين في شمال إثيوبيا".

وأوضح أنّ الغارة أسفرت أيضاً عن إصابة أربعة لاجئين آخرين بجروح، لكنّ حياتهم ليست في خطر، مشيراً إلى أنّ المفوضية تساعدهم في تلقّي العلاج الطبي.

وتابع جراندي "أفكاري وتعاطفي العميق مع أقارب ضحايا هذا الهجوم"، مشدّداً على أنّه "لا ينبغي أبداً أن يكون اللاجئون هدفاً".

وجدد جراندي "دعوة المفوضية جميع أطراف النزاع لاحترام حقوق جميع المدنيين، بمن فيهم اللاجئون".

وقضى الآلاف في الحرب الدائرة منذ 14 شهراً في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية والمتمرّدين، فيما تعاني مناطق من الإقليم من ظروف أشبه بالمجاعة.

واندلعت الحرب في تيجراي في نوفمبر 2020، حين أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قواته إلى الإقليم بعدما اتّهم الحزب الحاكم فيه آنذاك، جبهة تحرير شعب تيجراي، بشنّ هجمات على معسكرات للجيش الفدرالي.

وأعلن آبي أحمد، الفائز بجائزة نوبل للسلام، النصر في الحرب على المتمردين، لكنّ مقاتلي الجبهة تصدّوا لقواته واستعادوا السيطرة على معظم أنحاء تيغراي، وواصلوا تقدمهم نحو مناطق مجاورة.

وتبادلت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي الاتهامات بعرقلة وصول المساعدات إلى الإقليم.

والاتصالات مقطوعة في الإقليم الذي يعاني وفقاً للأمم المتحدة من حصار يمنع وصول المواد الغذائية الكافية والأدوية إلى سكانه البالغ عددهم ستة ملايين شخص.

وسط أزمة إثيوبيا.. الصين تقرر تعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي

كارثة في إثيوبيا.. فرانس برس: مرضى تيجراي يموتون بسبب انعدام الأدوية

اثيوبيا لاجئين غارة جوية الأمم المتحدة تيجراي قتلى جرحى

ترشيحاتنا

كأس الأمم الإفريقية .. منتخب مصر يخوض تدريبه الأخير قبل السفر للكاميرون

الأرصاد تحذر من شبورة مائية تحجب الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة.. فيديو

دعاء يوم الجمعة ووقت ساعة الإجابة فيه.. مكتوب ومؤثر

حكم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة.. هل يسقط فريضة الصلاة؟

عشاق الدفع الرباعي .. جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية |صور

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 7-1-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

غدا .. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بـ دسوق في كفر الشيخ

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد وفق الشريعه الإسلامية ..صور

حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

أسبوع الحوادث.. انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف

فيديو جراف.. ما قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة بالجن؟

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ