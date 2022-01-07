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توك شو

في ذكرى ميلاده.. مؤرخ فني: حمدي غيث كان رائدا من رواد فنون التمثيل | فيديو

الفنان الراحل حمدي
الفنان الراحل حمدي غيث

قال محمد شوقي المؤرخ الفني، تعليقا على ذكرى ميلاد الفنان القدير حمدي غيث، إنه كان رائدا من رواد فنون التمثيل في المسرح والسينما والاذاعة ، وهو أحد أهم الأساتذة في تعليم فن الإلقاء ومواجهة الجمهور.

وأضاف محمد شوقي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفنان الراحل حمدي غيث تتلمذ على يده عدد من الفنانين الكبار ومنهم " ممدوح عبد العليم " و " يحى الفخراني " ، متابعا : " بدء مشواره الفني بفيلم "غلطة العمر" مع ماجدة ويحيى شاهين".

وأردف أن دوره في فيلم الناصر صلاح الدين كان من أهم أدواره ، واستطاع أن يلعبه باقتدار ، وهو ما قاله عنه النقاد وقتها .

وولد الفنان الراحل حمدي غيث فى 7 يناير عام 1924 بقرية تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والتحق فى بداية مشواره بكلية الحقوق ثم بمعهد التمثيل وكان الأول على دفعته، ثم ترك الحقوق حينما جاءته منحة بباريس لاستكمال دراسته فى المسرح.

وكانت بدايته الفنية عام 1954 مع أول الأفلام التى شارك فيها وهو فيلم صراع فى الوادى، وهو الذي توالت بعده الأفلام لتصل حوالى 19 فيلما سينمائيا. 

وعمل أستاذا فى معهد الفنون وتولى منصب نقيب الممثلين لأكثر من دورة وأخرج عددا من المسرحيات، كما أن من أشهر أعماله مسلسل الشهد والدموع وذئاب الجبل . 

 

 

 

حمدى غيث محمد شوقي المؤرخ الفني الفنان القدير حمدي غيث توك شو الفنان الراحل حمدي غيث

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