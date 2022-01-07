بحوزتهم هيروين وشادو وحشيش.. حبس مروجي المواد المخدرة في القليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين والشادو المخدرة.



وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين فى الخصوص وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، و3 طلقات، إضافة إلى 100 جرام من الهيروين المخدر، و40 جراما من مخدر الحشيش، و100 جرام من مخدر الشادو.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.



من ناحية أخرى تمكنت مباحث ومديرية تموين فى القليوبية من ضبط 3 أطنان من خام الكلور مجهول المصدر وبدون مستندات تدل على مصدره وجهة تصنيعه، وذلك خلال حملة أمنية شنتها مباحث التموين على مخزن للمنظفات الصناعية في شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المكان وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد بقيام حملة لضبط السلع ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة.



أسفرت الحملة عن ضبط مخزن منظفات صناعية بدون ترخيص أو سجل صناعى في شبرا الخيمة، وعثر بداخله على تنك بلاستيك به كلور خام سعة التنك 3 أطنان كلور خام مجهول المصدر وبدون فواتير وغير مطابق للمواصفات القياسية، حيث يقوم بتصنيع المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.



كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص به طن من ملح الطعام مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.