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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1600 مواطن بقرية براوة بني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية.

تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"


جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،  وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية على مدار يومي"الأربعاء والخميس الماضيين"بقرية براوة مركز اهناسيا،مكونة من 10عيادات فى9 تخصصات(الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1583مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم  75،معمل طفيليات 34،حالات  الأشعة 9 ،استصدار 5 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 40حالة. 

 

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وتضمنت القافلة، تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من  فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة ، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث ، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد   104 مواطناً

من جهته أشار د.محمد يوسف وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي  الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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