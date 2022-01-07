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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تناولوا وجبة كبدة

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال باشتباه تسمم غذائي بـ بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال بإشتباه تسمم غذائي بشرق النيل بمدينة بني سويف، عقب تناولهم وجبة كبدة، وشعورهم بمغص وقيء، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أن الحالة العامة متوسطة، وجرى عمل غسيل معدة لهم.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا باستقبال مستشفى بني سويف التخصصي 6 حالات بينهم 4 اطفال، مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عبارة عن مغص وقيء، وجرى إتخاذ الاجراءات الطبية وعمل غسيل معدة لهم.

أسماء المصابين بإشتباه تسمم غذائي في بني سويف عقب تناولهم وجبة كبدة
وتبين أن المصابين هم: ايه محمد امين، سنتان، أحمد محمود عبد الفتاح، 3 سنوات، عبد الفتاح محمود عبد الفتاح، سنتان، أدهم محمود عبد الفتاح، عام، أحمد إيهاب أحمد محمود، سنتان، جهاد محمد عبد العال،  35 سنة.

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خروج المصابين في حادث اشتباه تسمم غذائي من المستشفى عقب إتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة.

كما تبين أن جميع المصابين حالتهم متوسطة، ويقيمون بشرق النيل في محافظة بني سويف، وجرى إتخاذ الاجراءات الطبية والاسعافات الأولية لهم، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تم عمل غسيل معدة، وخرجوا من الاستقبال عقب الاطمئنان عليهم صحيا.

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