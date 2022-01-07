عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف بني سويف: العمل شرف و قيمة يفاخر بها الإسلام

محافظ بني سويف اثناء
محافظ بني سويف اثناء صلاة الجمعة

أكد الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، ببني سويف أن العمل شرف وله أهمية كبيرة ومكانة رفيعة في الإسلام، لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسعي والضرب في الأرض من أجل الرزق، مشيراً إلى أن الإسلام لا يعرف سناً للتقاعد، حيث دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم للعمل ودفعنا إلى حقل العمل دفعاً حتى عند قيام الساعة، وحثنا على اتخاذ المهنة للكسب باعتبارها خير من المسألة، وأن حياة الإيمان بدون عمل حياة عقيمة كحياة شجر بلا ثمر، مبيناً أن من عظمة الإسلام أنه صبغ أعمال المسلم "أيا كانت تلك الأعمال دنيوية أو أخروية" بصبغة العبادة متى ما أتقنها وأخلص فيها لله سبحانه وتعالي.

محافظ بني سويف والقيادات يشهدون قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا

 جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة  الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز،بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، العقيد عصام أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد، وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على  التباعد الاجتماعي بين المصلين

وتناولت الخطبة موضوع "العمل شرف"، والتي ركزت على أهمية العمل ومكانته في الإسلام، العمل والاحتراف في حياة الأنبياء والصالحين،حيث أشار وكيل الوزارة إلى أن العمل شرف وقيمة يفاخر بها الإسلام،ولولم يكن الإنسان بحاجة للعمل ،لكان عليه أن يعمل للمجتمع الذي يعيش فيه، وأن المسلم لايعمل لنفع المجتمع الإنساني فحسب، بل لنفع الأحياء حتى الحيوان والطير.

ولفت إلى أن المتأمل لسير وحياة الأنبياء لوجد أن لهم دوراً بارزاً في مجال العمل ، مبيناً أن العمل والكسب والاحتراف لم يكن في حياة الأنبياء فقط،بل ربّى النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام على الجد والاجتهاد والعمل من أجل البناء والتعمير، فكان لكل واحد منهم مهنة وحرفة يتكسب بها

وعقب أداء الصلاة، التقى المحافظ ببعض المواطنين، واستمع لمطالبهم وشكاواهم في مجال النظافة والإشغالات والخدمات في بعض القطاعات، فضلا عن بعض المطالب الشخصية الخاصة بالظروف المعيشية والصحية لهم،حيث كلف المعنيين من التنفيذيين بسرعة دراسة تلك المطالب والشكاوى، ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد وفي إطار القانون

بني سويف وزارة الأوقاف ارتداء الكمامات محافظ بني سويف التباعد الاجتماعي عيد الميلاد المجيد التدابير الاحترازية صلاة الجمعة الشكاوي قداس عيد الميلاد المجيد

موضوعات متعلقة

توصيلات كهربائية عشوائية تهدد أرواح الأطفال بقرية بني صالح الفيوم

ترشيحاتنا

فضل قراءة سورتي الملك والكهف يوم الجمعة.. كنز عظيم لا تهدره

العزاء أمام المقابر.. تشييع جثمان والد هشام عباس بعد أذان المغرب

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج موديل 2012| صور

خبير اقتصادي يطالب بتوفير وثيقة تأمينية متخصصة لأصحاب الحرف التراثية

بدء استقبال الأعمال المشاركة في الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني بالقاهرة

إنفو جراف.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة للمتزوجين حديثاً وافتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كورونا واستقالة.. ارتباك في معسكر منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

الجبلاية تفرض العزلة على محمد بركات في اجتماع كيروش

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

أول تعليق من كيروش بعد إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا

جنيهان حد أدنى.. تعرف على الرسوم الشهرية للوحدات السكنية والتجارية بقانون المخلفات الجديد

قبل انطلاق أمم إفريقيا.. إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد وفق الشريعه الإسلامية ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

فيديو جراف| لطيفة تتعرض لموقف صعب في الإمارات.. تعرف عليه

زوجة ثانية لسمير غانم وطلاق إيمي وحسن الرداد.. لماذا تطارد الشائعات أسرة الفنان الراحل؟

محمد يحيى: جلست على المقهى 6 ساعات لمقابلة عمرو دياب.. فيديو

أسبوع الحوادث.. انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ