عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جميع مهن الأنبياء وأشهر الحرف التي عملوا بها في الدنيا

مهنة الحداد
مهنة الحداد

جميع مهن الأنبياء الذين عملوا فيها خلال حياتهم ، فلقد كان الأنبياء يعملون ويأكلون من عمل أيديهم، وفي هذا رسالة قوية إلى أن العمل له مكانة كبيرة في الإسلام وجزاؤه عظيم.

مفتي الجمهورية مهنئًا البابا تواضروس: ميلاد الأنبياء هو رحمة وسلام للإنسانية جمعاء

خطيب المسجد الحرام: الأنبياء والرسل جميعا سادة المقربين إلى الله

جميع مهن الأنبياء

 

كان سيدنا آدم عليه السلام يعمل بالزراعة، وروى كذلك أن سيدنا آدم كان يعمل في الحياكة، أما سيدنا نوح عليه السلام فلقد كان يعمل في النجارة لِقولهِ -تعالى-: (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ* وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ)  وسيدنا إدريس عليه السلام كان يعمل خياطاً، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بالتجارة.

 

أشهر حرف ومهن الأنبياء

 

كما كان يعمل سيدنا موسى عليه السلام في مهنة رعى الأغنام ، فقال رسول الله في الحديث الشريف "بعث موسى وهو راعي غنم"، كما عمل سيدنا شعيب عليه السلام في مهنة رعي الأغنام.

حرف ومهن الأنبياء

 

كما عمل سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا لوط عليه السلام، في مهنة الزراعة، بالإضافة إلى أن سيدنا إبراهيم برفع قواعد البيت الحرام ، لقوله تعالى (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

وعمل سيدنا سليمان عليه السلام في مهنة صناعة الصابون، وروي أن سيدنا سليمان كان يصنع المكاييل، وعمل سيدنا داوود في الحدادة، لقوله تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ* أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).

مهن الأنبياء

 

كما عمل سيدنا يوسف عليه السلام، في مهنة الحفاظ على الأموال والتخزين ، لقوله تعالى (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ).


الحكمة من ذكر 25 نبيا فى القرآن


تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا يقول صاحبه: “ما الحكمة من ذكر 25 نبيا فقط فى القرآن الكريم ولم يذكر بقية الأنبياء أو قصصهم؟”.
 

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن السؤال قائلا: القرآن ليس كتاب تاريخ، لكي يحكي تاريخ الأنبياء والأمم والصالحين على مدار التاريخ الإنساني كله، إنما هو كتاب نور وهداية وإرشاد إلى الخير، ودلالة على الحق.


وأضاف الباحث الشرعي ، أن القرآن اكتفى بذكر الأمثلة التى يتعلم منها بنو البشر، لذلك قال تعالى “لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ”، فالقرآن لا يفترى أحاديث، إنما هو الكريم إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا".


وأوضح أبو اليزيد سلامة، أن القرآن الكريم ليس ملزما بذكر كل الأنبياء والتاريخ الإنساني، لأنه ليس كتاب تاريخ إنما كتاب نور وهداية للناس جميعا، ولو أنه ذكر كل الأنبياء لكان الأمر أصعب من ذلك بكثر قال تعالى “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ”.


وتابع الباحث الشرعي: فأراد ربنا سبحانه وتهالى أن يحفظ الكتاب على أمة النبي، فلا يكون هذا الكتاب كبيرا جدا بصورة لا يتحمل فيها الإنسان أن يحفظه، لذلك اكتفى بذكر بعض المواطن.

 

وأوضح أبو اليزيد سلامة أن ما سبق فهو من الحكم المستنبطة لكن المعنى والحكمة الحقيقية يعلمها الله.

جميع مهن الأنبياء أشهر حرف ومهن الأنبياء حرف ومهن الأنبياء مهن الأنبياء الحكمة من ذكر 25 نبيا فى القرآن العمل الإسلام

ترشيحاتنا

سفير مصر بـ الكاميرون يكشف تفاصيل جديدة حول مباراة المنتخب ونيجيريا

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

اتحاد الكرة: لقب أمم إفريقيا هدف منتخب مصر وقرارات صارمة بعد البطولة

القصة الكاملة.. حقيقة خلاف أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الورث .. وحكاية مزار المعجبين

فيسبوك تحذر مستخدميها بشأن كلمات المرور المسروقة.. تحقق من حسابك الآن

تحديثات جديدة لـ مازدا CX-30 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

وفاة شقيق الحاج محمود العربي

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

البلاص.. قطعة أساسية لحفظ الطعام لا يخلو منها مطبخ زمان| نوستالجيا

مالك الحزين تدفعه للمقدمة.. كيف حجز إبراهيم أصلان مقعدا وسط الكبار بالكيت كات؟

طلبا له النجدة فمات قهرًا.. لماذا اتهمت طبيبة وشقيقتها والدهما بالزنا بعد زواجه؟

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ