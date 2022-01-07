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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التعاون يقلب تأخره أمام الحزم إلى فوز 2 - 1 في الدوري السعودي

صدى البلد

 قلب فريق التعاون تأخره بهدف أمام ضيفه الحزم إلى فوز 2 / 1 اليوم الجمعة في الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت أيضا تعادل الباطن والاتفاق سلبيا.

وتقدم الحزم بهدف سجله موحا الخادفي في الدقيقة 26 وتعادل ليندر تاومبا للتعاون في الدقيقة 29 قبل أن يسجل إيجاو دوس سانتوس هدف الفوز في الدقيقة 84.

وأهدر لوفانور دي سوسا ركلة جزاء للتعاون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع التعاون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، التي جمعت بين الباطن وضيفه الاتفاق، خيم التعادل السلبي عليها.

وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي اتيحت لهما لتسجيل الأهداف ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر كما رفع الاتفاق رصيده إلي 18 نقطة في المركز التاسع.

فريق التعاون الحزم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين الباطن والاتفاق

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