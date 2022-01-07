قلل الكهربا شوية .. رد نجم الأهلي على رسالة سمية الخشاب |شاهد

رد اللاعب محمود كهربا، عن رسالة الفنانة سمية الخشاب وهي: “كهربا لازم يقلل الكهربا شوية، وهو لاعب عظيم وأمامه مستقبل كبير وركز بقا فى نفسك شوية”.

وآضاف كهربا، خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “سمية الخشاب نجمة كبيرة على المستوي الشخصي وبشكرها طبعا على الكلام اللي قالته، وحاضر هقلل الفولت شوية، وانا برج الحمل وإنفعالي وبقالي فترة طويلة هادي أوى".

وفي سياق متصل، قال اللاعب محمود كهربا: “عمرى ماندمت على حاجة فى حياتي ومش ندمان أني سيبت الزمالك، وأندم بس على حاجة واحدة أني أسيب النادي الأهلي”.

وأضاف : “النادي الأهلي دا بيتي، ومش بقلل من نادي الزمالك، وعمرى ما صرحت بكلام وحش تجاه النادي ولا قولت الجمهور وحش، مع أنهم بيشتموا فيا”.