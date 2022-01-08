مع اقتراب رحيله.. كهربا: مقدرتش أتكلم بعد خصم المليون جنيه ونفسي أفضل في الأهلي وبحترم موسيماني .. وهذه رسالتي للخطيب وسيد عبد الحفيظ

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي هاتاي سبور، لإعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء إلى النادي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ورحب محمود عبد المنعم كهربا بقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني ومجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من أجل ضمان العودة إلى صفوف المارد الأحمر من جديد .

وحل محمود عبد المنعم كهربا ضيفا ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر للحديث عن فترة تواجده داخل النادي وسبب اندلاع الأزمات.

كهربا : فيه أسرار جوا الأوضة ومتطلعش



أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر أجرى تحقيقًا فيما نُسب له باتهامه بتسريب أخبار الفريق.

وقال (في الأهلي دائما وانا اتعلمت كده في النادي إن فيه أسرار جوا الأوضة ومتطلعش بره.. أنا عمري في حياتي مش بتكلم مع صحفي) ".

وأضاف اللاعب الذي اقترب من الرحيل على سبيل الإعارة لصالح هاتاي سبور التركي:" (أنا أكثر واحد بتحارب من كل الناس، وأكثر واحد بيطلع عليا في شائعات في الأهلي، وعمري ما بتكلم مع صحفيين) ".



وأتم كهربا:" (قعدت مع موسيماني.. هو عمل تحقيقات وفهم واقتنع.. معرفش الزعل جه منين.. معرفش فيه زعل ولا لأ.. أنا بتمرن كويس) ".

كهربا: نفسي أكمل لآخر يوم في الأهلي



أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي أنه يريد الاستمرار داخل أروقة القلعة الحمراء، وذلك في ظل التأكيدات على اقترابه من الرحيل على سبيل الإعارة لنادي هاتاي سبور التركي.

وقال كهربا : "أنا نفسي أكمل في الأهلي.. لسه المفاوضات شغالة بين الناديين (الأهلي وهاتاي سبور) بس أن نفسي اقعد لآخر يوم في مشواري الكروي في الأهلي ولا أرحل أبدًا".

كهربا عن علاقته بموسيماني: بحترم رؤية المدير الفني

رد اللاعب محمود كهربا، على استبعاده عن المباريات وعلاقته بموسيماني، قائلا إنه لم يتوقع، ولكن الأمر يعود لرؤية المدير الفني.

وأضاف كهربا: "الفكرة كلها أن الواحد بيعمل اللي عليه فى الملعب، وفى الأول والأخر دي بتبقي رؤية المدير الفني والجهاز الفني وأنا بحترمها جدا ومفيش لعيب يحب أنه يقعد إحتياطي، ولكن هي دي الكورة والمدير الفني له وجهة نظر واللاعب لازم يحترمها”.

كهربا يوجه رسالة خاصة لـ الخطيب



وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

وقال: عمل معايا كل حاجة وبشكر جدا ووقف معايا كتير ودعمني كتير "

وعن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال محمود عبد المنعم كهربا: أخويا الكبير "

كهربا عن تغريمه مليون جنيه:مقدرتش أتكلم



علق اللاعب محمود كهربا، على تغريمه مليون جنيه فى النادي الأهلي، قائلا: “الحكاية دي كانت مشكلة فى النادي عادي بيني وبين زميل لي، ومبحبش أتكلم فى المشكلة دي بصراحة، وفي الأهلي اللي بيغلط مفيش كلام اللي بيقولوا بيمشي، وأما خصموا المليون جنيه مقدرتش أتكلم”.

كهربا يوجه رسالة نارية لسمية الخشاب



رد اللاعب محمود كهربا، عن رسالة الفنانة سمية الخشاب وهي: “كهربا لازم يقلل الكهربا شوية، وهو لاعب عظيم وأمامه مستقبل كبير وركز بقا فى نفسك شوية”.

وأضاف كهربا،: “سمية الخشاب نجمة كبيرة على المستوي الشخصي وبشكرها طبعا على الكلام اللي قالته، وحاضر هقلل الفولت شوية، وانا برج الحمل وإنفعالي وبقالي فترة طويلة هادي أوى".

وفي نهاية حواره بعث محمود عبد المنعم كهربا رسالة إلى جماهير النادي الأهلي أنه يكن كل الاحترام لكافة جماهير المارد الأحمر التي تسعي دائما إلي مساندة اللاعبين في كافة البطولات قائلا:" لو أطول أبوس رأس كل واحد من جمهور الأهلي هعمل كده".