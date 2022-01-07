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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا تعلن إطلاق حوار وطني مع المعارضة

إثيوبيا تعلن إطلاق
إثيوبيا تعلن إطلاق حوار وطني مع المعارضة

أعلنت إثيوبيا عزمها إطلاق حوار وطني مع المعارضة السياسية في البلاد، بعد الإفراج عن عدد من السجناء المعارضين.

وقالت الحكومة الإثيوبية ف بيان إن "مفتاح الوحدة دائما هو الحوار"، مؤكدة أن مشاكل إثيوبيا بحاجة إلى المعالجة بأسلوب حواري شامل، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.

وأشارت إثيوبيا إلى أنه في إطار هذه الخطوة، أصدرت الحكومة عفوا عن بعض السجناء لتحسين الوضع السياسي.

وذكرت أن الحكومة الإثيوبية أصدرت عفوا عن السجناء لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.

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من جانبه، قال حزب "بالديراس للديمقراطية الحقيقية" الإثيوبي الجمعة، إن السلطات أفرجت عن زعيم الحزب إسكندر نيجا، بعدما أمضى عاماً ونصف العام في السجن.

وفي سبتمبر 2020 وجهت المحكمة العليا في إثيوبيا إلى إسكندر الذي أسس الحزب، تهمة "الإرهاب".

وألقت السلطات القبض على إسكندر وهو مدون وصحفي معارض في وقت سابق من عام 2020، بعد اضطرابات أعقبت مقتل المغني السياسي هاشالو هونديسا في أديس أبابا.

كانت الأمم المتحدة أعلنت أن الوضع شمالي إثيوبيا، لا يزال "متفجرا" ولا يمكن التنبؤ بتداعياته، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك مستمر في التدهور.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي "حذر زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني من أن الوضع في الجزء الشمالي من إثيوبيا ما زال متفجرا وغير قابل للتنبؤ بتداعياته".

وأوضح أن "الوضع الإنساني في تيجراي يستمر في التدهور، مع التوترات التي تقيد حركة الإمدادات الإنسانية على طول الطريق الوحيد المتاح من بلدة سيميرا إلى بلدة أبالا إلى ميكيلي عاصمة تيجراي"، مضيفا أنه "لم تتمكن أي شاحنات تحمل إمدادات إنسانية من دخول تيجراي منذ 15 ديسمبر الماضي".

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