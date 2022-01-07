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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة سوهاج يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس والكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

هنأ مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والقس عماد شوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد،  وذلك خلال زيارته الى مطرانية الاقباط الارثوذكس، والكنيسة الانجيلية لتقديم التهنئة.

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وخلال الزيارة أكد رئيس الجامعة على أبدية العلاقة التى تربط قطبي الوطن ، مشيرا الى ان ليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي فمصر أرض التسامح ومهد الحضارات، مؤكدا على  أن المسلمين والمسيحيين بمصر قد غزلوا نسيج الوطنية على مر العصور.

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وشدد على قوة التلاحم والترابط بينهما في أصعب ما مرت به مصرنا العزيزة، داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والمحبة والمساواة، لتحقيق التنمية المنشودة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صاحب رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا و الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة.

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