مجلس جامعة سوهاج يوافق على فتح الانتداب الكلي والنقل لأعضاء هيئة التدريس

وافق مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة في جلسته الطارئة والتي عقدت مساء يوم 4 يناير 2022، على فتح باب الانتداب الكلى او النقل لأعضاء هيئة التدريس من جامعات مصر المختلفة الى كلية الحقوق بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا القرار يأتي لاستيفاء اعداد الهيئة التدريسية بكلية الحقوق لتتناسب مع الأعباء التدريسية بالكلية، مُضيفًا ان عدد طلاب الكلية يبلغ 9600 طالب وطالبة، ويوجد بالكلية 6 من الهيئة التدريسية عبارة عن أستاذ متفرغ مشرف على الكلية.

واستاذ مساعد متفرغ، ومدرس متفرغ، بالإضافة الى 3 مدرسين، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة وافق على تعيين 7 من أوائل خريجي الدفعة الماضية بالإضافة لعدد 12 معاون هيئة تدريس.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة استكمال اعداد أعضاء، ومعاوني هيئة التدريس بكليات الجامعة.