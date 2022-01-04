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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالشوكولاتة والفشار.. اتحاد تجارة سوهاج يستقبل طلاب الفرقة الأولى بالامتحانات

اتحاد الطلاب بكلية
اتحاد الطلاب بكلية التجارة جامعة سوهاج

بزي البابا نويل والهدايا البسيطة، قرر اتحاد الطلاب بكلية التجارة جامعة سوهاج، أن يدعم طلاب الفرقة الأولى بالكلية، قبل خوضهم أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021\2022؛ للتخفيف من توترهم.

 استقبل اتحاد طلاب كلية التجارة، صباح اليوم، طلاب الفرقة الأولى، بالشوكولاتة والكيكة والفشار، ورسائل قصيرة تحتوي على جُمل حماسية، وهو ما كان له بالفعل تأثير إيجابي؛ وساعدهم على خوض الامتحان بأعصاب هادئة وقلوب مُبتهجة.

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“نعلم مقدار الضغط الواقع على طلاب الفرقة الأولى أثناء خوضهم امتحانهم الأول في حياتهم الجامعية الجديدة، وهو ما جعلنا نُفكر في توزيع الهدايا عليهم للتقليل من توترهم ومنحهم قسطًا من السعادة ومساحة من الاسترخاء بما يُحسِن من قدرتهم في الإجابة على الأسئلة”، بهذه الكلمات بدأ الشاب العشريني زياد أيمن، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح أنه شارك في شراء الهدايا وتوزيعها على الطلاب، زملاؤه من الفرقتين الثالثة والرابعة، رادفًا:"متعودين نعمل كدا كل سنة مع طلاب الفرقة الأولى بس كل مرة بتكون الهدايا مختلفة".

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وقال عبدالرحمن الجندي، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة جامعة سوهاج، أنهم اشتروا ما يقرب من 500 هدية وتم توزيعهم على أكثرية طلاب الدفعة، مؤكدًا حرصهم الدائم على تقديم جميع أوجه المساعدة لزملائهم الطلاب ومنها الدعم النفسي وحل المشكلات التي تواجههم.

وأضاف قائلاً: "نسقنا مع الدكتور ممدوح صادق الرشيدي عميد الكلية، والدكتور محمد سيد الصغير وكيل الكلية لشئون الطلاب وكانوا متعاونين معانا جدًا.. وقبل الامتحان واحد مننا لبس بابا نويل ودخلنا اللجان وزعنا الهدايا على الطلاب وكانوا فرحانين جدًا وقدروا يتخلصوا من توترهم وقلقهم".

سوهاج التجارة الأولى الفرقة امتحانات

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