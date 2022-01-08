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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم السبت 8- 1- 2022

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 8 يناير 2022، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم السبت

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى بنوك (مصر ، الأهلى ) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى بنك فيصل الإسلامي 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع

و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، HSBC، الأهلى المتحد،المصرف العربي الدولي ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى بنك الإمارات دبى الوطني 4.16 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك(المصرى للتنمية الصادرات EBE، الإسكندرية) نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (كريدى اجريكول credit agricole ، قناة السويس ) نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، قطر الوطني QNB ، التنمية الصناعية )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى بنك أبوظبي الأول FAB نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (العقارى المصرى العربى، أبوظبى التجاري ADCB) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك الكويت الوطني نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر إيران MIDB نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع..

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