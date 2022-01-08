الإسماعيلي يكشف حقيقة التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم المصرى البورسعيدى

كشف المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول انتقال عمرو مرعى إلى صفوف النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وكان عمرو مرعي قد انضم لصفوف المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في عقد ممتد لـ3 سنوات.



وأكد فى تصريحات صحفية أن إدارة ناديه لم تدخل فى أى مفاوضات للتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم المصرى البورسعيدى.

وقال ان ما يتردد بشأن دخول الإسماعيلى فى مفاوضات مع اللاعب عار تمامًا من الصحة خاصة وان النادى يكن كل التقدير والإحترام للنادى البورسعيدى الشقيق.



واستكمل أن النادى لم يدخل فى مهاترات وكلاء اللاعبين لإفساد العلاقات الطيبة بين الناديين وجماهيرهم بشأن التعاقد مع لاعب المصري الحالي.



وأبدى رئيس الإسماعيلى استيائه الشديد من وكيل اللاعبين والذى ورط النادى سابقًا فى الزامبى جاستن شونجا.

أزمة مستحقات

كان عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، طالب مجلس الإدارة بباقي مستحقاته المالية من قيمة الدفعة الأولى من التعاقد هذا الموسم .

مرعي حصل على نسبة 50% من قيمة تعاقده مع النادى الساحلي ويتبقى له مليون جنيه من مستحقاته المالية لم يحصل عليها حتى الآن وسبق للاعب أن عقد جلسة مع عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق البورسعيدي قبل رحيله من أجل المطالبة بالحصول على باقي مستحقاته خلال الفترة المقبلة.



وظهر مرعي مع المصري خلال آخر مباراتين بمستوى عالي وأداء جيد وأحزر هدفين مما رفع أسهمه لدي جماهير النادي المصري.

من جانبه قال نبيل أبوزيد وكيل أعمال عمرو مرعي، مهاجم فريق النادي المصري البورسعيدي، إنه خلال أيام سيقوم بفسخ تعاقد اللاعب مع ناديه مضيفا أن عمرو مرعي لم يحصل على أي أموال خلال ٣ شهور السابقة».

وشدد: خلال أيام سنقوم بفسخ تعاقده وسيصبح لاعبا حر وهناك ٤ أندية ترغب في ضم عمرو مرعي ضمن الـ٧ مراكز الأولى في الدوري وعمرو مرعي له ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

يذكر أن عمرو مرعي في الموسم الماضي، مع الجيش بمسابقتي الدوري وكأس مصر، خاض 25 مباراة وسجل هدفان وصنع هدفًا وحيدًا وسبق له اللعب من قبل مع وادي دجلة والداخلية وإنبي والنجم الساحلي وبيراميدز بجانب مصر المقاصة.