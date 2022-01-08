عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يكشف حقيقة التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم المصرى البورسعيدى

عمرو مرعى
عمرو مرعى

كشف المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول انتقال عمرو مرعى إلى صفوف النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

 

وكان عمرو مرعي قد انضم لصفوف المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في عقد ممتد لـ3 سنوات.


وأكد فى تصريحات صحفية أن إدارة ناديه لم تدخل فى أى مفاوضات للتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم المصرى البورسعيدى.

 

وقال ان ما يتردد بشأن دخول الإسماعيلى فى مفاوضات مع اللاعب عار تمامًا من الصحة خاصة وان النادى يكن كل التقدير والإحترام للنادى البورسعيدى الشقيق.


واستكمل أن النادى لم يدخل فى مهاترات وكلاء اللاعبين لإفساد العلاقات الطيبة بين الناديين وجماهيرهم بشأن التعاقد مع لاعب المصري الحالي.


وأبدى رئيس الإسماعيلى استيائه الشديد من وكيل اللاعبين والذى ورط النادى سابقًا فى الزامبى جاستن شونجا.

 

أزمة مستحقات

كان عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، طالب مجلس الإدارة بباقي مستحقاته المالية من قيمة الدفعة الأولى من التعاقد هذا الموسم .

 

مرعي حصل على نسبة 50% من قيمة تعاقده مع النادى الساحلي ويتبقى له مليون جنيه من مستحقاته المالية لم يحصل عليها حتى الآن وسبق للاعب أن عقد جلسة مع عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق البورسعيدي قبل رحيله من أجل المطالبة بالحصول على باقي مستحقاته خلال الفترة المقبلة.


وظهر مرعي مع المصري خلال آخر مباراتين بمستوى عالي وأداء جيد وأحزر هدفين مما رفع أسهمه لدي جماهير النادي المصري.

 

من جانبه قال نبيل أبوزيد وكيل أعمال عمرو مرعي، مهاجم فريق النادي المصري البورسعيدي، إنه خلال أيام سيقوم بفسخ تعاقد اللاعب مع ناديه مضيفا أن عمرو مرعي لم يحصل على أي أموال خلال ٣ شهور السابقة».

 

وشدد: خلال أيام سنقوم بفسخ تعاقده وسيصبح لاعبا حر وهناك ٤ أندية ترغب في ضم عمرو مرعي ضمن الـ٧ مراكز الأولى في الدوري وعمرو مرعي له ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

 

يذكر أن عمرو مرعي في الموسم الماضي، مع الجيش بمسابقتي الدوري وكأس مصر، خاض 25 مباراة وسجل هدفان وصنع هدفًا وحيدًا وسبق له اللعب من قبل مع وادي دجلة والداخلية وإنبي والنجم الساحلي وبيراميدز بجانب مصر المقاصة.

يحيي الكومي الاسماعيلي عمرو مرعي المصري

موضوعات متعلقة

خلال لقائه باللجنة السباعية.. محافظ بورسعيد يشيد بجهود مجلس إدارة النادي المصري السابق

حسين منير أحد أعضاء فريق التوكاتسو المصري يحكي رحلة نجاحه

ترشيحاتنا

محمد صلاح فى المركز الـ 57 بقائمة أغلى لاعبي العالم

عماد متعب يحكى كواليس محاولة الوقيعة بينه والنادي الأهلي .. فيديو

رفض العمل مع أم كلثوم وزعلان من عمرو دياب .. تصريحات مثيرة لـ هانى شنودة

قناة مفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا مجانا .. تعرف عليها

الإسماعيلي يكشف حقيقة التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم المصرى البورسعيدى

هل يتحقق قيام الليل بركعة واحدة؟ وما حقيقة جلب صيامه للذرية الصالحة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

وفاة شقيق الحاج محمود العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

البلاص.. قطعة أساسية لحفظ الطعام لا يخلو منها مطبخ زمان| نوستالجيا

مالك الحزين تدفعه للمقدمة.. كيف حجز إبراهيم أصلان مقعدا وسط الكبار بالكيت كات؟

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ