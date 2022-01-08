عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاترات وكلاء لاعبين.. الإسماعيلى: لم ندخل في مفاوضات للتعاقد مع عمرو مرعى

المهندس يحيي الكومي
المهندس يحيي الكومي

كشف المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، حقيقة الأنباء التى تردد فى الساعات الأخيرة حول إنتقال عمرو مرعى إلى صفوف النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

عاجل إغلاق 4 طرق رئيسية بمحافظة الإسماعيلية بسبب الشابورة .. صور

وأكد ان إدارة ناديه لم تدخل فى أى مفاوضات للتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم المصرى البورسعيدى.

وقال ان ما يتردد بشأن دخول الإسماعيلى فى مفاوضات مع اللاعب عار تمامًا من الصحة خاصة وان النادى يكن كل التقدير والإحترام للنادى البورسعيدى الشقيق.

تحرير 20 محضرا ومصادرة 100 شيشة خلال حملة إشغالات بـ الإسماعيلية

واستكمل أن النادى لم يدخل فى مهاترات وكلاء اللاعبين لإفساد العلاقات الطيبة بين الناديين وجماهيرهم بشأن التعاقد مع لاعب المصرى الحالى.

وأبدى رئيس الإسماعيلى استيائه الشديد من وكيل اللاعبين والذى ورط النادى سابقًا فى الزامبى جاستن شونجا.

الاسماعيلي الاسماعيلية الانتقالات الشتوية محافظة الاسماعيلية المصري البورسعيدي المصري البورسعيد إدارة النادي الإسماعيلى عمرو مرعي النادي الاسماعيلي

موضوعات متعلقة

دعاء الزلازل .. يحفظك من الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية

عبد الرازق توفيق يكتب: القمة‭ ‬الثلاثية.. ‬ والمسار‭ ‬الرابح

صفات النبي محمد في القرآن .. كأن الشمس تجري في وجهه

خلال كلمته في ذكرى المولد النبوي.. الإمام الأكبر يهدي نسخة من مصحف الأزهر إلى الرئيس.. ويؤكد: فلاسفة غير مسلمين أثنوا على النبي .. وأوصافه لا يمكن أن تجتمع في إنسان

شيخ الأزهر: اتباع الهدي المحمدي أصبح ضرورة لإنقاذ العالم الإسلامي

«معقول أضربها علشان حجاب»| رواية جديدة لواقعة التعدي على صيدلانية بالشرقية.. فأيهما نصدق؟

قائد القوات الجوية : نمتلك أحدث الطائرات في العالم .. وقادرون على الوصول إلى أبعد مدى لتأمين المصالح المصرية

دعاء يبعد الشيطان والجن مستجاب.. ردده كما جاء عن النبي

ترشيحاتنا

سفير مصر بـ الكاميرون يكشف تفاصيل جديدة حول مباراة المنتخب ونيجيريا

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

اتحاد الكرة: لقب أمم إفريقيا هدف منتخب مصر وقرارات صارمة بعد البطولة

القصة الكاملة.. حقيقة خلاف أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الورث .. وحكاية مزار المعجبين

فيسبوك تحذر مستخدميها بشأن كلمات المرور المسروقة.. تحقق من حسابك الآن

تحديثات جديدة لـ مازدا CX-30 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

وفاة شقيق الحاج محمود العربي

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

البلاص.. قطعة أساسية لحفظ الطعام لا يخلو منها مطبخ زمان| نوستالجيا

مالك الحزين تدفعه للمقدمة.. كيف حجز إبراهيم أصلان مقعدا وسط الكبار بالكيت كات؟

طلبا له النجدة فمات قهرًا.. لماذا اتهمت طبيبة وشقيقتها والدهما بالزنا بعد زواجه؟

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ