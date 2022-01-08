مهاترات وكلاء لاعبين.. الإسماعيلى: لم ندخل في مفاوضات للتعاقد مع عمرو مرعى

كشف المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، حقيقة الأنباء التى تردد فى الساعات الأخيرة حول إنتقال عمرو مرعى إلى صفوف النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأكد ان إدارة ناديه لم تدخل فى أى مفاوضات للتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم المصرى البورسعيدى.

وقال ان ما يتردد بشأن دخول الإسماعيلى فى مفاوضات مع اللاعب عار تمامًا من الصحة خاصة وان النادى يكن كل التقدير والإحترام للنادى البورسعيدى الشقيق.

واستكمل أن النادى لم يدخل فى مهاترات وكلاء اللاعبين لإفساد العلاقات الطيبة بين الناديين وجماهيرهم بشأن التعاقد مع لاعب المصرى الحالى.

وأبدى رئيس الإسماعيلى استيائه الشديد من وكيل اللاعبين والذى ورط النادى سابقًا فى الزامبى جاستن شونجا.