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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفيهاش أموات.. إزالة 4 مقابر تحت الإنشاء بكفر شكر فى القليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر فى القليوبية حملة لازالة مقابر مخالفة تم بنائها على الأراضى الزراعية بالمخالفة بالقانون ، وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بوقف التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه بالمرور على كافة مناطق المركز والمدينة لمنع أى تعديات على الأراضى الزراعية وضبط أى مخالفات قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بإزالة 4 مقابر تحت الانشاء فى المهد إزالة كلية على مساحة 30 مترا فى قرية أسنيت.
كما تم إزالة عدد إثنان حالة تعديات على الأرض الزراعية بناحية أسنيت والبقاشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو جميع الحالات المخالفة تنفيذا للقانون فى هذا الشان.
من ناحية اخرى عثر عمال إحدى الشركات الخاصة بأعمال حفر مشروع الصرف الصحي بقرية خلوة البرادعة بالقناطر الخيرية في القليوبية على حجر  يشتبه أثري عليه نقوشات فرعونية أثناء أعمال الحفر بالقرية.
وانتقل على الفور عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى موقع العثور على الحجر الأثري ووجه المحافظ اللجنة الأثرية بسرعة نقل الحجر إلى مخزن النيابة العامة بالقناطر الخيرية لإصدار قرار بتسليمه للآثار بعد صدور قرار من الأمين العام لهيئة الاثار المصرية بإيداعه بأحد المخازن المتحفية التابعة للهيئة.
وكلف المحافظ اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بتوفير المعدات اللازمة عن طريق الإدارة الهندسية لتوفير الإحتياطات اللازمة خلال نقل الحجر.
وأكدت اللجنة الفنية بمنطقة أثار القليوبية أن الحجر به عدة كتابات منقوشة بالحفر الغائر باللغة المصرية القديمة ويرجح أنها تعود لعهد رمسيس الثاني.
وأضافت اللجنة، أن قرية خلوة البرادعة بالقناطر الخيرية لاتخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار وغير معروفة لدى منطقة آثار القليوبية كمنطقة أثرية.

القليوبية الأراضى الزراعية النيابة العامة مشروع الصرف الصحي مدينة كفر شكر الاثار المصرية

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