مجموعة مصر.. 10 إصابات "كورونا" تضرب منتخب غينيا بيساو

أمم إفريقيا 2022

أعلن اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، ارتفاع إصابات كورونا في صفوف “الثعالب” إلى 10 حالات، قبل يوم واحد من انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2022، التي تستضيفا الكاميرون.

وذكر اتحاد غينيا بيساو في بيان رسمي، أن إصابات كورونا في صفوف المنتخب وصلت إلى 10 حالات ( لاعبين وإداريين).

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا 2022، بجانب منتخبات مصر ونيجيريا والسودان.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا 2022 في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

مجموعات أمم إفريقيا 2022:



المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي.

المجموعة الثانية: السنغال - غينيا - زيمبابوي - مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - الجابون - جزر القمر.

المجموعة الرابعة: مصر - نيجيريا - السودان - غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر - كوت ديفوار - سيراليون - غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.