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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية 2021

تنطلق غدا الأحد، النسخة رقم 33 من بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، بمشاركة 24 منتخبا.

 

وارتفع عدد المنتخبات المشاركة هذه المرة عن النسخة الأخيرة، التي استضافتها مصر عام 2019.

 

ويتنافس عدد من المنتخبات على الأميرة السمراء، حيث تدور الترشيحات حول منتخب الجزائر حامل اللقب والسنغال والمغرب ومصر وتونس، والكاميرون البلد المستضيف.

 

مواعيد كأس أمم إفريقيا 2021

المجموعات| 9 يناير 2022 - 20 يناير 2022


دور 16| 23 يناير 2022  - 26 يناير 2022


ربع النهائي| 29 يناير 2022  - 30 يناير 2022


نصف النهائي| 2 فبراير 2022 -  3 فبراير 2022


النهائي| 6 فبراير 2022

 

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية

 

الجولة الأولى

الكاميرون × بوركينا فاسو - الأحد 9 يناير 2022 -  06:00 مساء - ستاد بول بيا


إثيوبيا × الرأس الأخضر -  الأحد 9 يناير 2022 - 09:00 مساء - ستاد بول بيا


السنغال × زيمبابوي - الإثنين 10 يناير 2022 -  03:00  مساء - ستاد كويكونج


غينيا × مالاوي  - الإثنين 10 يناير 2022 - 06:00  مساء - ستاد كويكونج


المغرب × غانا - الإثنين 10 يناير 2022 - 06:00 مصر - ستاد أحمدو أهيدجو


جزر القمر × جامبيا - الإثنين 10 يناير 2022 - 09:00 -  ستاد أحمدو أهيدجو


الجزائر × سيراليون -  الثلاثاء 11 يناير 2022 - 03:00 مساء - ستاد جابوما


نيجيريا × مصر -  الثلاثاء 11 يناير 2022 - 06:00 مساء -  ستاد رومدي أدجيا


السودان × غينيا بيساو - الثلاثاء 11 يناير 2022 - 09:00 - ستاد رومدي أدجيا


تونس × مالي - الأربعاء 12 يناير 2022 - 03:00 مساءً -  ستاد ليمبي


موريتانيا × جامبيا - الأربعاء 12 يناير 2022 - 06:00 - ستاد ليمبي


غينيا الاستوائية × كوت ديفوار - لأربعاء 12 يناير 2022 -  09:00 مساء - ستاد جابوما

 

الجولة الثانية

الكاميرون × إثيوبيا  - الخميس 13 يناير 2022 -  06:00 مساء - ستاد بول بيا

 

الرأس الأخضر × بوركينا فاسو - الخميس 13 يناير 2022 - 09:00 مساء - ستاد بول بيا


السنغال × غينيا  - الجمعة 14 يناير 2022 - 03:00 مساء - ستاد كويكونج


مالاوي × زيمبابوي -  الجمعة 14 يناير 2022 - 06:00 مساء - ستاد كويكو

 

المغرب × جزر القمر - الجمعة 14 يناير 2022 - 06:00 مساء - ستاد أحمدو أهيدجو


الجابون × غانا  - الجمعة 14 يناير 2022 - 09:00 مساء - ستاد أحمدو أهيدجو


نيجيريا × السودان -  السبت 15 يناير 2022 - 06:00 مساء - ستاد رومدي أدجيا


غينيا بيساو × مصر -  السبت 15 يناير 2022 - 09:00 مساء - ستاد رومدي أدجيا


جامبيا × مالي  - الأحد 16 يناير 2022 -  03:00 مساء - ستاد ليمبي


كوت ديفوار × سيراليون -  الأحد 16 يناير 2022 - 06:00 مساءً - ستاد جابوما


تونس × موريتانيا  - الأحد 16 يناير 2022 - 06:00 مساء - ستاد ليمبي


الجزائر × غينيا الاستوائية - الأحد 16 يناير 2022 - 09:00 مساء - ستاد جابوما

الجولة الثالثة

الرأس الأخضر × الكاميرون - الإثنين 17 يناير 2022 - 06:00 مساء - ستاد بول بيا


بوركينا فاسو × إثيوبيا - الإثنين 17 يناير 2022 - 06:00 مساء - ستاد كويكونج


مالاوي × السنغال - الثلاثاء 18 يناير 2022 - 06:00 مساء - ستاد كويكونج


زيمبابوي × غينيا - الثلاثاء 18 يناير 2022 - 06:00 مساء - ستاد أحمدو أهيدجو


الجابون × المغرب - الثلاثاء 18 يناير 2022 - 09:00 مساء - ستاد أحمدو أهيدجو


غانا × جزر القمر - الثلاثاء 18 يناير 2022 -  09:00 مساء - ستاد رومدي أدجيا


غينيا بيساو × نيجيريا - الأربعاء 19 يناير 2022 - 09:00 مساء - ستاد رومدي أدجيا


مصر × السودان - الأربعاء 19 يناير 2022 - 09:00 مساء - ستاد أحمدو أهيدجو


كوت ديفوار × الجزائر - الخميس 20 يناير 2022 - 06:00 مساء - ستاد جابوما


سيراليون × غينيا الاستوائية - الخميس 20 يناير 2022 - 06:00 مساء - ستاد ليمبي


جامبيا × تونس -  الخميس 20 يناير 2022 - 09:00 مساء - ستاد ليمبي


مالي × موريتانيا - الخميس 20 يناير 2021 - 09:00 مساء -  ستاد جابوما

مواعيد كأس أمم إفريقيا 2021 جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية أمم أفريقيا بالكاميرون بطولة أمم إفريقيا الاميرة السمراء مصر

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