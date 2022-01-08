جمال علام: طالبنا كيروش بحصد أمم إفريقيا وزيادة الجماهير واردة.. فيديو

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية الجديد طالب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني بحصد لقب بطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون.

قال جمال علام عبر تصريحات تليفزيونية: هدف المجلس الجديد تكوين قاعدة مميزة من الناشئين في المرحلة القادمة لإفادة المنتخبات القومية وأميل إلى مدرسة اللواء الدهشوري حرب في إدارة اتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق تعامل مع اللاعبين في حدود القماشة المتاحة.

أضاف: كارلوس كيروش المدير الفني الحالي لـ منتخب مصر مدرب شجاع ولديه حس المخاطرة لدى إختياراته للاعبي الفراعنة الكبار بدليل ضم لاعبين من مختلف الأندية وعدم التأثر بمطالبة البعض بضم أسماء أخرى.

استطرد : طالبنا البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب الفراعنة الكبار بحصد لقب أمم أفريقيا وحال الفشل في ذلك ستتم محاسبته.

أضاف : تصريح البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الأول حول المنافسة على لقب أمم أفريقيا تم فهمه بالخطأ وسنتحدث عن زيادة عدد الجماهير في مباريات منتخب مصر وأطالب الجماهير بترك الأمور الفئوية وتشجيع المنتخب وعلينا ألا نتسبب فى أى إهتزاز للمنتخب في الوقت الحالي ودعمه واللاعبين.

وتنطلق منافسات كان ٢٠٢١ المقرر أن تستضيفها الكاميرون فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا غدا الأحد على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو كما يلى:

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.