فرح العمدة.. كورونا تضرب معسكر منتخب مصر قبل السفر إلى أمم إفريقيا

شهدت الساعات الماضية، ارتباكا داخل معسكر منتخب مصر الوطني قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا بسبب تزايد عدد الإصابات داخل صفوف اللاعبين والطاقم الإداري والعاملين.

وتنطلق منافسات كان ٢٠٢١ فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا غدا الأحد على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

الزيارات وفرح العمدة

وحدد مسئولو منتخب مصر السبب الرئيسى فى انتشار فيروس كورونا بصفوف الفريق داخل معسكره الحالي، فى شخص محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب الذى تواجد الأيام السابقة فى الكاميرون لتفقد الملاعب وفنادق الإقامة الخاصة بالفريق، حيث تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد أن خضع لعدد من المسحات.

كما طلب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب منع الزيارات الخارجية للمنتخب خلال الساعات المقبلة في معسكر المنتخب قبل السفر اليوم إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية فرح العمدة واستقبال معسكر المنتخب العديد من المسئوليين والشخصيات الرياضية رغم أنه معسكر مغلق.

وطلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فتح تحقيق في معرفة سر انتشار الإصابات بفيروس كورونا داخل صفوف المنتخب على الرغم من إقامة معسكر مغلق للفريق منذ عدة أيام.

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر اليوم السبت إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى . وتقرر عدم سفرها اليوم السبت مع البعثة.

وأعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي:



⁃ ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ايجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة.

⁃ إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي اداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.



⁃ استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهم للمعسكر منذ بدايته



⁃ استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين ( مروان حمدي وابراهيم عادل

ومحمد حمدي ) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:

⁃ تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.



⁃ ايجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم.

و قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استدعاء مروان داوود لاعب إنبي للمشاركة مع المنتخب فى كأس الأمم الإفريقية .

وأبلغ وائل جمعة مروان داوود بالانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا للسفر إلى الكاميرون خلال الساعات القليلة المقبلة .

كما كلفت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهم.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو كما يلى:

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.