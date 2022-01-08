عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرح العمدة.. كورونا تضرب معسكر منتخب مصر قبل السفر إلى أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

شهدت الساعات الماضية، ارتباكا داخل معسكر منتخب مصر الوطني قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا بسبب تزايد عدد الإصابات داخل صفوف اللاعبين والطاقم الإداري والعاملين.

 

وتنطلق منافسات كان ٢٠٢١ فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا غدا الأحد على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل.

 

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 

الزيارات وفرح العمدة

وحدد مسئولو منتخب مصر السبب الرئيسى فى انتشار فيروس كورونا بصفوف الفريق داخل معسكره الحالي، فى شخص محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب الذى تواجد الأيام السابقة فى الكاميرون لتفقد الملاعب وفنادق الإقامة الخاصة بالفريق، حيث تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد أن خضع لعدد من المسحات.

 

كما طلب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب منع الزيارات الخارجية للمنتخب خلال الساعات المقبلة في معسكر المنتخب قبل السفر اليوم إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية فرح العمدة واستقبال معسكر المنتخب العديد من المسئوليين والشخصيات الرياضية رغم أنه معسكر مغلق.

 

وطلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فتح تحقيق في معرفة سر انتشار الإصابات بفيروس كورونا داخل صفوف المنتخب على الرغم من إقامة معسكر مغلق للفريق منذ عدة أيام.

 

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر اليوم السبت إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى . وتقرر عدم سفرها اليوم السبت مع البعثة.

 

وأعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي:


⁃ ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ايجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة.
⁃ إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي اداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

⁃ استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهم للمعسكر منذ بدايته

⁃ استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين ( مروان حمدي وابراهيم عادل
 ومحمد حمدي ) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:
⁃ تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.


⁃ ايجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم.

 

و قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استدعاء مروان داوود لاعب إنبي للمشاركة مع المنتخب فى كأس الأمم الإفريقية .

 

 وأبلغ وائل جمعة مروان داوود بالانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا للسفر إلى الكاميرون خلال الساعات القليلة المقبلة .

 

كما كلفت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهم.

 

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو كما يلى:

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر الوطني كاس امم افريقيا كان ٢٠٢١ كارلوس كيروش نيجيريا محمد أبو جبل عصام الحضري مروان حمدي إبراهيم عادل مروان داوود الاتحاد المصري لكرة القدم

موضوعات متعلقة

استدعاء مروان داوود لقائمة منتخب مصر

كورونا واستقالة.. ارتباك في معسكر منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

يلتصق بالخلايا البشرية بسهولة.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفشي أوميكرون

أميرة صابر: الشباب يقود ويشارك في صنع القرار ودفع عجلة التنمية..فيديو

عاشر سيدات بحجة إخراج الجان.. النيابة تحبس دجال الدقهلية

خبراء الأمن السيبراني يحذرون..إذا تلقيت رسالة البريد الإلكتروني هذه ربما تم اختراقك

حكم القنوت في صلاة الصبح .. اعرف رأي الشافعية ودار الإفتاء المصرية

عدسات المصورين ترصد أستون مارتن V12 فانتاج .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

وفاة شقيق الحاج محمود العربي

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

البلاص.. قطعة أساسية لحفظ الطعام لا يخلو منها مطبخ زمان| نوستالجيا

مالك الحزين تدفعه للمقدمة.. كيف حجز إبراهيم أصلان مقعدا وسط الكبار بالكيت كات؟

طلبا له النجدة فمات قهرًا.. لماذا اتهمت طبيبة وشقيقتها والدهما بالزنا بعد زواجه؟

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ