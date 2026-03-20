وفاة شخص في انفجار المول التجاري بدمياط

انتقل الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط يرافقه اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ، إلى موقع حادث انفجار انبوبة هيليوم داخل أحد المحلات التجارية بأحد المولات الشهيرة بمدينة دمياط الجديدة، لمتابعة تطورات الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم القاء القبض على صاحب المحل المتسبب في الحريق تمهيدًا للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتوفي شاب، إثر الانفجار وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفي .

كان قد وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعه حريق بأحد المولات التجارية بسبب انفجار انبوبه هيليوم بأحد المحلات التجارية بالمول أدى لوجود وفات لم يتم حصرها بعد بالإضافة إلى وجود إصابات.