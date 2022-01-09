مشروع عملاق يخدم 5 محافظات وبتكلفة 900 مليون جنيه. .. مركز التحكم الإقليمي بالمنيا يساهم في تطوير الطاقة الكهربائية بالصعيد

مشروع عملاق يخدم 5 محافظات وبتكلفة 900 مليون جنيه

معلومات عن مركز التحكم الإقليمي بسمالوط بالمنيا

المركز يهدف إلى تطوير مراكز التحكم في الطاقة الكهربائية

يتحكم المركز الإقليمي بسمالوط في ( 106 ) محطة للجهود



تولى الدوله المصرية اهتماما كبيرا في الوقت الحاضر بمشروعات الطاقة الكهربائيه من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وبهدف الحفاظ على الطاقة وترشيدها وحسن إدارتها من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري وتوفير الطاقة اللازمة لكافة المشروعات والمؤسسات والمنشآت لممارسة أعمالها.

ولذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح مركز التحكم الإقليمي للكهرباء بسمالوط شمال المنيا خلال الايام الماضية خلال أسبوع مشروعات الصعيد عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور عدد من الوزراء واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

فقد أنشأت الدولة المركز من أجل التحكم والسيطرة في الطاقة الكهربائية في 5 محافظات بشمال وجنوب الصعيد بتكلفة إجمالية تصل إلى 900 مليون جنيه ضمن سلسلة من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء بصعيد مصر

يعد مركز التحكم الإقليمي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا من أهم المشروعات في قطاع الطاقة الكهربائية بالمنيا ويخدم محافظات (المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط والوادي الجديد) وذلك ضمن مشروع تطوير مراكز التحكم في الطاقة بالمنطقة الجنوبية والمتضمن إحلال مركز التحكم الإقليمي القائم بنجع حمادي بمنطقة كهرباء مصر العليا ، وإقامة مركز تحكم إقليمي جديد بسمالوط بمنطقة كهرباء مصر الوسطى ، من خلال تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

ويتحكم المركز الإقليمي بسمالوط في ( 106 ) محطة للجهود ( 132 ك ف / 66 ك ف / 33 ك ف ) ، وينتج عن هذا المشروع تطوير شبكة الاتصالات القائمة وزيادة موثوقيتها لربط كافة المحطات بمراكز التحكمات الإقليمية في الدولة، بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه تقريبا.

من جانبه أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة في كافة القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى ان الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة، حققت خلال السبع سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكافة ربوع البلاد، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة "الجمهورية الجديدة.

وأضاف المحافظ أن المركز الجديد يخدم 5 محافظات ويأتي ضمن اهتمام الدولة بالصعيد، للمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال وتقليل زمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية.

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مركز التحكم الاقليمي (2)