ميكنة 20 خدمة| التحول الرقمي والتكنولوجي يجتاح وزارة الزراعة

تشهد مصر الحدث العالمي الأبرز، وهو تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بداية منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، وقد انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقد عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع.

وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

ومن ضمن محاور وورش العمل في منتدى شباب العالم، هو محور مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة

تطوير منظومة الخدمات الزراعية الألكترونية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاطلاق التجريبي لخدمات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الألكترونية.

وأعلنت الوزارة أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية الزراعية،حتى تحقق التواصل الفعال مع جميع المتعاملين فى القطاع الزراعي، وتقديم الخدمات بشكل الكترونى للمتعاملين، ضمن منظومة مصر الرقمية، كما انه تم ادراج ٢٠ خدمة حاليا، للتشغيل التجريبي، تمهيدا لادراج باقى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمتعاملين، بما يساهم فى سهولة تقديم الخدمة، والتيسير على المتعاملين.

التحول الرقمي لوزارة الزراعة

قال الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، إن التحول الرقمى فى وزارة الزراعة بدأ منذ فترة طويلة ، وماتم حاليا هو إطلاق لعدد من التطبيقات والخدمات لتسهل على المزارعين معاملاتهم خلال الوقت الحاضر.

وأشار "طوبال" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلي أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية لوزارة الزراعة والتى تعد نافذة للمزارع والتاجر والمستثمر وكل من يريد معلومات حول القطاع الزراعي، حيث تم ادراج عليها كل مايخص القطاع ، كما تضم عدة معلومات فى مجال الارشاد الزراعى الهامة للمزارعين والتى تخص القطاع بأكمله.

وأوضح "مستشار وزير الزراعة" أنه يتم المساعدة أيضا خلال الموسم الزراعى بأشكال مختلفة عبر بوابة الزراعة الرقمية، وتشمل المرحلة الأولى 21 خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الزراعى ويحصل عليها المزارع من خلال البوابة ، معلقا: "خلال فترة قصيرة سيتم طرح جميع الخدمات الزراعية على بوابة الزراعة على بوابة مصر الرقمية".

الخدمات تشمل قطاعات مختلفة

وأكد أن الخدمات تشمل قطاعات مختلفة حتى يستطيع كل من المواطن أو التاجر أو المزارع الحصول على خدمته وهو فى مكانه، معلقا: 'إذ تطلب الأمر استكمال بيانات تكون من خلال تطبيق يتم التفاعل بينه وبين المستخدم لاستكمال البيانات لإنها تحتاج إلي أكثر من خدمة لاستكمال تلك البيانات".

كما أكد الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، إن التحول الرقمى طال إطلاق تطبيق هدهد وهو تطبيق إرشاد زراعي ذكى مع المزارع المصرى البسيط وهو يستطيع أن يعرف منه باستمرار الحالة الجوية وأفضل فترة يمكن الزراعة فيها ووقت الحصاد والإرشادات المختلفة حتى يستطيع زيادة الإنتاج.

تطبيق إرشادي زراعي

وأضاف "طوبال" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " أن تطبيق هدهد يتيح تطبيق أهم الارشادات حول الأسمدة الزراعية، وكذلك أسعار المنتجات الزراعية يوم بيوم بحيث يعرف المزارع أسعار السلع الحقيقية.

وأشار "مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي" إلي أن تطبيق هدهد يتيح خاصية مكافحة الأمراض والآفات الزراعية حيث أنه من خلال تطبيق هدهد يقوم المزارع بتصوير الآفة أو الوباء ويقوم التطبيق بالرد عليه حتى يقوم بمكافحته بطريقة متقدمة.

وقال محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير، إن الوزارة تسعى بكل إمكانياتها من أجل التواصل مع الفلاحين وتسهيل جميع الخدمات عليهم من خلال المشاريع والمنصات الإلكترونية التى تطلقها، ويعد مشروع "هدهد" من أهم المشروعات التي سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة الراهنة والتى تساعد الفلاحين وتعد وسيلة للتواصل معهم.

الوزارة تقوم بميكنة 20 خدمة من خدمات الوزارة

وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشروع هدهد يتيح للمزارعين خاصية السؤال والاجابة عن جميع المحاصيل المختلفة والتغيرات الخاصة بالأسعار والطقس والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الوزارة تقوم بميكنة 20 خدمة من خدمات الوزارة وجارٍ إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي .

وأشار "متحدث وزارة الزراعة " إلى أن وزير الزراعة السيد القصير وجه بسرعة إطلاق مشروع "هدهد" المساعد الذكي للفلاح المصري الذي سيساعد على ترشيد استهلاك المياه.

وقال وزير الزراعة انه تم التعاون ايضا بين الوزارتين فى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي، فى حصر المساحة المحصولية لكل محصول، على الطبيعة، ومعرفة المساحات المنزرعة، بما يساهم فى تحديد الاحتياجات، لافتا الى انه تم الانتهاء من حصر محاصيل الموسم الصيفي، ويجرى حاليا الاعداد لحصر محاصيل الموسم الشتوي.