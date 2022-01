علي غزلان يحتفل بانتهاء "شهر العسل" من أمام برج القاهرة.. شاهد

نشر اليوتيوبر علي غزلان، صورة له مع زوجته فرح شعبان من أمام برج القاهرة ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق على غزلان: “ أخيراً أم الدنيا ، The best ending of our honeymoon ”.



واحتفل اليوتيوبر علي غزلان، بزفافه على فرح شعبان، الأحد الماضي، بأحد فنادق القاهرة الكبرى التى تطل على نيل القاهرة الساحر، وسط أجواء مبهجة يسودها الفرح والسرور، بحضور أسرة العروسين والمقربين والأصدقاء، وتميز حفل زفاف علي غزلان وفرح شعبان، بعدة مشاهد مميزة ستظل خالدة فى ذاكرتيهما والمقربين منهما إلى الأبد.