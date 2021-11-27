شاهد... أول فيديو من عقد قران علي غزلان وملكة جمال مصر

تداول رواد السوشيال ميديا، أول فيديو للبلوجر علي غزلان أثناء عقد قرانه على ملكة جمال مصر اليوم، حيث حرص العريس "علي" على تأدية الابتهالات.

كان علي غزلان، شارك بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، برفقة خطيبته فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧.

وتألقا الثنائي بإطلالة أنيقة، من فرح البلوجر الشهيرة هدير عاطف، وتفاعل معهما عدد كبير من متابعيهما عبر السوشيال ميديا، ولاقت طلتهما إعجاب الجمهور.

وكتب غزلان على الصور: "لقد وقعت في الفخ".

وشارك على غزلان وخطيبته فرح شعبان مؤخراً جلسة تصوير لمتابعيهم، وظهر فيها الثنائي في إحدى المناطق الساحلية.

وقالت فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧ فى تصريحات، إنها اختارت الظهور فى جلسة تصوير بلوك مختلف وبفكرة جديدة بمشاركة خطيبها اليوتيوبر على غزلان حيث أوضحت أن جلسة التصوير استغرقت ٦ ساعات.