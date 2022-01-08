رجال "سلة الأهلي" يواجه سبورتنج في دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مباراة هامة اليوم السبت، عندما يواجه نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

تنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم على صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية، ويسعى رجال سلة الاهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ونجح رجال سلة الأهلي في تحقيق الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة ٧٦-٤٤، ثم واصل عروضه القوية بالفوز في المباراة الثانية على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة ٨٥-٧٩، قبل أن يخسر في المباراة الثالثة أمام مصر للتأمين بنتيجة 78-68، ثم حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 71-64، قبل أن يفوز على الجزيرة بنتيجة 86-66، ثم الفوز على سموحة بنتيجة ٨٣-٧٨ ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة ١٠٠-٨٥.

