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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن افتتاح 26 مسجدًا الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح  وزارة الأوقاف 26 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها ( 21 ) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و 5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى الآن 492 مسجدًا، منها 419  مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) و 73  مسجدًا صيانة وترميمًا.

وجاءت المساجد المقررافتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. الرحمن – عزبة فارس –أبو صويرة
2. الرحمة – عزبة الجميزة -  القصاصين

مديرية أوقاف الفيوم
3. الهدى – عزبة رمزي – اطسا شرق
4. السلام – أبو ديهوم – مركز إطسا
5. النور الريان – يوسف الصديق
6. الابياري – يوسف الصديق

مديرية أوقاف الشرقية
7. الإيمان – كفر العلماء – فاقوس
8. النور – 20 المقطم – أولاد صقر
9. أبو القاسم – ديرب نجم

مديرية أوقاف البحيرة
10. الدالي – البستان – مركز الدلنجات
11. حمد زقم– نجع البراهمة - الدلنجات
12. الشرقي الكبير – كوم النص – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف المنوفية
13. السلام – تلبنت ابشيش- مركز الباجور
14. النور الليثي – زاوية رازين – مركز منوفية
مديرية أوقاف الدقهلية
15. الكبير بالمنيل- مركز الستاموني

مديرية أوقاف كفر الشيخ
16. جمال الدين مدكور – مدينة بلطيم
17. الرحمة  - عزبة الدكتور منير حبشي – الكوم الطويل – بيلا
18. مسجد عزبة سلامة الكبير – بيلا 
19. راشد القديم – عزبة راشد – فوه
20. الشعراوي – مخيزن الرياض شرق
21. الهدى – عزبة غانم - بيلا


ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان
1. السيد البدوي – مطلع المحمودية

مديرية أوقاف البحيرة
2. عباد الرحمن شارع الأباصيري – أبو الريش - دمنهور

مديرية أوقاف الفيوم
3. التحرير – مركز إطسا

مديرية أوقاف أسيوط
4. النور – شطب – مركز أسيوط

مديرية أوقاف دمياط
5. سيدي حسن الدياسطي - فارسكور

وزارة الأوقاف

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