الأوقاف تعلن افتتاح 26 مسجدًا الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف 26 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها ( 21 ) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و 5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى الآن 492 مسجدًا، منها 419 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) و 73 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وجاءت المساجد المقررافتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. الرحمن – عزبة فارس –أبو صويرة

2. الرحمة – عزبة الجميزة - القصاصين

مديرية أوقاف الفيوم

3. الهدى – عزبة رمزي – اطسا شرق

4. السلام – أبو ديهوم – مركز إطسا

5. النور الريان – يوسف الصديق

6. الابياري – يوسف الصديق

مديرية أوقاف الشرقية

7. الإيمان – كفر العلماء – فاقوس

8. النور – 20 المقطم – أولاد صقر

9. أبو القاسم – ديرب نجم

مديرية أوقاف البحيرة

10. الدالي – البستان – مركز الدلنجات

11. حمد زقم– نجع البراهمة - الدلنجات

12. الشرقي الكبير – كوم النص – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف المنوفية

13. السلام – تلبنت ابشيش- مركز الباجور

14. النور الليثي – زاوية رازين – مركز منوفية

مديرية أوقاف الدقهلية

15. الكبير بالمنيل- مركز الستاموني

مديرية أوقاف كفر الشيخ

16. جمال الدين مدكور – مدينة بلطيم

17. الرحمة - عزبة الدكتور منير حبشي – الكوم الطويل – بيلا

18. مسجد عزبة سلامة الكبير – بيلا

19. راشد القديم – عزبة راشد – فوه

20. الشعراوي – مخيزن الرياض شرق

21. الهدى – عزبة غانم - بيلا



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

1. السيد البدوي – مطلع المحمودية

مديرية أوقاف البحيرة

2. عباد الرحمن شارع الأباصيري – أبو الريش - دمنهور

مديرية أوقاف الفيوم

3. التحرير – مركز إطسا

مديرية أوقاف أسيوط

4. النور – شطب – مركز أسيوط

مديرية أوقاف دمياط

5. سيدي حسن الدياسطي - فارسكور