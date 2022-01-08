العراق.. "تقدم" و"عزم" يرشحان الحلبوسي لرئاسة البرلمان

صوت تحالفا تقدم وعزم في العراق، السبت، على الخنجر رئيساً للتحالف ومحمد الحلبوسي مرشحاً لرئاسة البرلمان.

وقال مصدر مطلع إن "اجتماع تقدم والعزم شهد التصويت بالإجماع على خميس الخنجر رئيسا للتحالف"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".

وأضاف المصدر أنه "تم التصويت ايضا على محمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب".

ومن المقرر أن يعقد مجلس نواب العراق الجديد يوم غد الأحد جلسته الأولى.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن النواب السنة سيدخلون البرلمان، وهدفهم انتخاب رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب مجدداً، وأشارت إلى أن النواب السنة يعتزمون الحصول على 6 وزارات، اثنان منها سيادية.

وذكر مصدر، لشبكة رووداو الاعلامية، أن "النواب السنة الـ64 سيدخلون البرلمان وهدفهم انتخاب رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب مجدداً، وفق الاتفاق الذي تم بين تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وتحالف عزم برئاسة خميس الخنجر".

يشار إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح دعا البرلمان الجديد إلى الانعقاد يوم الأحد برئاسة أكبر الأعضاء سناً.