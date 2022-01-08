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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم له صدى كبير.. وحياة كريمة تجربة فريدة

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قالت آلاء بسيوني عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه تم إطلاق ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العامل اليوم ، وشهدت التحدث عن أثر جائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة وريادة الأعمال وحياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأضافت آلاء بسيوني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” تم عقد جلسة حول سياسات المياه الرشيدة وعدد من الموضوعات المهمة في ورش منتدى شباب العالم”.

وتابعت آلاء بسيوني:"مشروع حياة كريمة طفرة وتجربة فريدة من نوعها؛ نظرا لطبيعته وعدد الفئات المستهدفة خلاله من المصريين".

وأكملت ألاء بسيوني :"  هناك وفود من 196 دولة يشاركون في منتدى شباب العالم، مع اتباع كامل للإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا ".

ولفتت الاء بسيوني إلى أن منتدى شباب العالم له صدى كبير في العالم ويتحدث منتدى شباب العالم عن قضايا تهم الشباب في كل أنحاء العالم ومنها حقوق الانسان والتنمية المستدامة".

الاحزاب منتدى شباب العالم اخبار التوك شو حياة كريمة الشباب

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