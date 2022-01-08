منتخب نيجيريا: أغلقنا صفحة "إيجالو".. وسنواجه مصر وليس محمد صلاح

رفع بابافيمي راجي المتحدث الإعلامي لمنتخب نيجيريا، راية التحدي قبل مواجهة منتخب مصر الوطني الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الشهر الجاري.



قال بابافيمي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستعدون بقوة وجئنا الكاميرون لحصد البطولة لدينا لاعبين مميزين في القائمة، وقادرون على التغلب على أي منافس"



أضاف: "تحدثت مع إيجالو، وهو واحد من هدافي المنتخب النيجيري وكنا حريصين على تواجد اللاعب في البطولة ولكن منتخب نيجيريا أغلق صفحة إيجالو والمدرب سوف يتعامل مع غيابه ولدينا لاعبين مميزين قادرين على تعويض أي غياب"



وتابع: "نحترم منتخب مصر كثيرا، ومستعدون بقوة لمواجهته، ونرغب في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوارنا بكأس الأمم"



وعن الاستعداد لمواجهة مصر قال: "نعلم جيدا قدرات المنتخب المصري وكذلك نجومه على رأسهم محمد صلاح، ولكننا سنواجه منتخب مصر كمنتخب جماعي ولن نواجه محمد صلاح بمفرده ولدينا قائمة قوية أيضا تستطيع تقديم مباراة قوية ضد منتخب مصر".