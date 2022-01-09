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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد الدرندلي: طالبنا كيروش بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

قال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن مجلس الاتحاد طالب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، بالمنافسة على كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون والتتويج باللقب.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون، ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف خالد الدرندلي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، ببرنامج "كورة كل يوم"، المذاع علي قناة "الحياة"، الهدف الأول هو المنافسة على البطولة وحصد اللقب، مشيرا إلي إن المنتخب المصري له هيبة في القارة السمراء.

وأشار: إلى إن مجلس اتحاد الكرة لم يحسم تعيين حكم أجنبي لتولي رئاسة الحكام خلال الفترة المقبلة.

واختتم: وجودي في اتحاد الكرة جعلني أطلع علي مشاكل ولم أكن أعلم عنها شيئا من قبل.

كيروش خالد الدرندلي كأس الأمم الافريقية المنتخب المصري الكاميرون اتحاد الكرة

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