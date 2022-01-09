مفيش سطو مسلح.. التحريات تكشف حقيقة التعدي على طاقم مسلسل بأكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لما تردد حول الاعتداء على طاقم مسلسل بمدينة أكتوبر والسطو المسلح عليهم وتهديد الفنانين بالأسلحة.

وكشفت التحريات أن الواقعة مجرد مشادة كلامية بين خفيرين من حراس الموقع الذي أقام به إنتاج المسلسل لوكيشن للتصوير، وتطور الأمر إلى مشاجرة قام على أثرها الخفيران بالاستيلاء على الكاميرا وغادرا المكان.

وأضافت التحريات أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تواصلت مع القائمين على المسلسل وتم الوقوف على حقيقة الواقعة، وتحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط الخفيرين وإعادة الكاميرا، واتهم منتجا المسلسل الخفيرين بالسب والقذف فقط، وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق رفقة التحريات التي تكشف حقيقة الواقعة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

كانت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر “فيس بوك”، بشأن تعرض فريق عمل أحد الأعمال الدرامية للاعتداء من قبل مجهولين، وسرقة معدات التصوير الخاصة بهم، حال وجودهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو، متضمنًا استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية بتعرضه وفريق العمل للتعدي بالسب والقذف من قبل مجموعة من الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمحل الواقعة، وضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير المستولى عليها، وتسليمها لطاقم العمل.