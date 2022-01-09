إعلام النواب: منتدى شباب العالم ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالشباب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم الذى ينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة فى نسخته الرابعة ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية بالشباب المصرى، وكيف استعادت القيادة السياسية إعادة بناء جسور الثقة مع هذه الشريحة العريضة من المجتمع لدورهم العظيم فى بناء مستقبل مشرق يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى بيان صحفى له، أن منتدى شباب العالم فكرة مصرية خالصة أصبحت مصدر إلهام للعديد من الدول، ففى العصور السابقة كان الجميع يسمع عن تمكين الشباب ولكن المحصلة على الأرض كانت غير موجودة، ولكن منذ الوهلة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على تفعيل التمكين الحقيقي للشباب وتأهيلهم والاستماع إليهم ولعل تواجدهم فى جميع مؤسسات الدولة ترجمة حقيقية لهذا التمكين بعد التأهيل.

وأشارت أمين سر اللجنة، إلى أن الشباب اليوم أصبح لديهم فرصة عظيمة لتولي مناصب قيادية والجميع سواسية الفيصل فى الأمر القدرات وأن يطور الشباب من أنفسهم، فالفرصة متاحة للجميع وهذه النقطة لم تكن موجودة فى العصور السابقة، الآن الخبرات والقدرات والواقع العملى هو الفيصل، وهذه رسالة قوية مفادها الجد والاجتهاد لحجز مكان فى الجمهورية الجديدة فى ظل قيادة حكيمة تؤمن بالشباب و بقدراتهم وخبراتهم فى صناعة مستقبل مشرق.

وأكدت “رشاد” أن منتدى الشباب يلقى الضوء على موضوعات مختلفة، وهذا بدوره أيضا ساهم فى إثقال الشباب بالخبرات من خلال البحث والمعرفة للوقوف على ما يجرى فى العالم وكيفية مواجهتها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى أن الورش التحضيرية والجلسات الحوارية تهدف لزيادة الخبرات واندماج الثقافات المختلفة بين شعوب العالم، ومعرفة كيف يفكر الآخرون فى مواجهة الأزمات والمشاكل ومن ثم كيفية مواجهتها.