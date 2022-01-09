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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عضو بتنسيقية الأحزاب: مفاجآت عديدة بمسرح شباب العالم هذا العام

مسرح شباب العالم
مسرح شباب العالم

قال مؤمن ممدوح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ان النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم هذا العام ستكون مميزة، حيث أعرب عن سعادته بعودة منتدى شباب العالم وذلك بعد توقفه لأكثر من عامين، بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية والغلق الذى جاء بعدها.

وقال ممدوح فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن نسخة هذا العام يتميز بمشاركة عالية من الدول، حيث أن عدد الدول المشاركة  بلغ 196 دولة ، مقارنة بالنسخة الماضية عام 2019 والتى حضر بها شباب قرابة 139 دولة.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الاحزاب، ان اعمار الشباب المشاركة في فعليات منتدى شباب العالم هذا العام تتراوح من 18 لـ 45 عاما سواء شباب ممثلين عن المجتمع المدنى و الاحزاب او مشاركين من جميع دول العالم ، والذين سيشاركون فى ورش العمل التستقا بالاضافة الى الانشطه الاخرى.

وتابع ممدوح قائلا: "ان الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا وحماية البيانات والقرصنة من أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال هذا العام خاصة بعد تبنى الامم المتحدة ذلك".

كما سيتم مناقشة الرؤية الإفريقية لعام 2063 ودورها فى التكامل الاقتصادي والسياسي والجغرافي ، بالإضافة الى رؤية مصر 2030 ، و محور التنمية والسلام والابداع ووضع تشريعات ضد التطرف ، ونمازج المحاكاة وصناع القرار.

كما أكد عضو تنسيقية شباب الاحزاب أن مسرح شباب العالم ، هذا العام سيشهد العديد من المفاجئات والعروض المميزة ، واولها  مشاركة فرقة عالمية من دولة جنوب افريقيا.

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