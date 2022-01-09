منتخب مصر يستعد لنيجيريا.. تدريبات للسولية وقيد مروان داود ومسحة جديدة الليلة

أدى المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب سيناج المخصص للتدريبات خلال تواجده في مدينة جاروا استعدادًا للقائه مع المنتخب النيجيري في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء بتوقيت الكاميرون ( السادسة في القاهرة) في افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.



شارك في مران اليوم 25 لاعبًا ، بينما واصل عمرو السولية تدريباته المنفردة وتضمن بعضها تدريبات بالكرة.



ويؤدي الفريق تدريباته غدًا في السادسة والنصف مساءً بتوقيت الكاميرون وفق ما حددته اللجنة المنظمة.



كانت بعثة المنتخب الوطني قد انتظمت صباح اليوم في اجتماع الوصول مع وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF تناول جميع الاجراءات التنظيمية والفنية والطبية والإعلامية في البطولة.



ومن المقرر أن تجري اللجنة المنظمة مساء اليوم مسحة طبية لكل أفراد البعثة ضمن الاجراءات الخاصة بالكشف عن كوفيد-19.



على جانب آخر تلقت البعثة موافقة الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة على ضم مروان داود إلى قائمة الـ 28 لاعبًا بدلا من محمد حمدي المصاب في الركبة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وفق اللوائح المعمول بها.

وكانت البعثة قد اصطحبت معها دواد في رحلتها أمس من القاهرة.