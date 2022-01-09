سكان الحي الكندي بالمعادي يشكون من انتشار ورش النقل الثقيل

أرسل القارئ أحمد أمين، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود ورش نقل ثقيل بالعقار المقيم به.

وقال أحمد أمين في شكواه: "نعاني نحن سكان الحي الكندي بالمعادي من وجود ورش وسيارات النقل

في وسط المنطقة السكنية التي تحولت إلى ورش والتي تسبب ازعاجا كبيرا للسكان بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائي لبعض الورش وانتشار التعديات بالخردة في وسط الطريق، بالإضافة إلى بلطجة واشتباكات مستمرة وحالات سرقات للشقق".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات نوالمنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.