أمريكا تبني مصفاة نفط في الحسكة السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية أطلقتا بناء مصفاة لتكرير النفط في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.



وبحسب الوكالة فإن طاقة المنشأة الجديدة في حقول الرميلان شمال شرقي محافظة الحسكة تقدر بثلاثة آلاف برميل يوميا.



وفي أواخر عام 2017 ، أُعلن هزيمة داعش في البلاد، مما دفع قضايا التسوية السياسية السلمية، وإعادة إعمار البلاد، وعودة اللاجئين إلى الواجهة.



وتسيطر القوات المسلحة الأمريكية بشكل غير قانوني على مناطق في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا، حيث توجد حقول النفط والغاز الرئيسية في البلاد.

وشجبت دمشق الوجود الأمريكي هناك ووصفته باحتلال ونهب.