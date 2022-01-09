عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تبني مصفاة نفط في الحسكة السورية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تبني مصفاة نفط في الحسكة السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية أطلقتا بناء مصفاة لتكرير النفط في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
 

وبحسب الوكالة فإن طاقة المنشأة الجديدة في حقول الرميلان شمال شرقي محافظة الحسكة تقدر بثلاثة آلاف برميل يوميا.
 

وفي أواخر عام 2017 ، أُعلن هزيمة داعش في البلاد، مما دفع قضايا التسوية السياسية السلمية، وإعادة إعمار البلاد، وعودة اللاجئين إلى الواجهة.

وتسيطر القوات المسلحة الأمريكية بشكل غير قانوني على مناطق في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا، حيث توجد حقول النفط والغاز الرئيسية في البلاد. 

وشجبت دمشق الوجود الأمريكي هناك ووصفته باحتلال ونهب.

القوات المسلحة داعش سوريا هزيمة داعش الولايات المتحدة محافظة الحسكة النفط والغاز قوات سوريا الديمقراطية سوريا الديمقراطية القوات المسلحة الأمريكية

موضوعات متعلقة

الجيش السويسري يحظر على الجنود استخدام واتس آب وتيليجرام ويفرض تطبيقا سريا للمراسلة

نجاة عمدة ألماني من محاولة اغتيال

روسيا: 'إجراءات خفض التصعيد' مع أمريكا وحلف الناتو غير قابلة للنقاش

نيكي هالي: فخورة بوضعي على قوائم الإرهاب الإيرانية

وزير العدل الألماني يهدد شركة تيليجرام بغرامة بملايين الدولارات

تفوق على كورونا.. انتحار عدد كبير من العسكريين الأمريكيين في 2021

وزير الداخلية الكازاخي:أحداث عنف ضد سلطات إنفاذ القانون..ومقتل أكثر من 164 شخصا

أشهر قضية عنصرية .. الحكم على قتلة أحمد أربيري بالسجن مدى الحياة

ترشيحاتنا

بأسعار مناسبة .. 5 سيارات SUV موديل 2022 في مصر |صور

دراسة حديثة .. متحور أوميكرون تفشى بين الفئران و انتقل للبشر

الأرخص من آبل.. طرح هاتف آيفون iPhone SE 3 في هذا الموعد

تساهم في ضبط الاسواق وحصر الضرائب.. خبراء الاقتصاد يشيدون بمشروعات التحول الرقمي

رسمياً..الأهلي يعير كهربا إلي هاتاي سبور التركي حتي نهاية الموسم

رغم المحادثات الجارية.. روسيا تصف تصريح بلينكن بـ"الاستفزازي والغبي"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرطان الحنجرة وتداعيات كورونا.. مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الإبراشي

قبل وفاته بـ 4 ساعات.. آخر كلمات وائل الابراشي. ماذا قال؟

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

وفاة وائل الإبراشي.. ماذا قال الإعلامي في آخر حلقة له قبل إصابته بفيروس كورونا| فيديو

كورونا التهمت جزءا كبيرا من رئتي..رحلة مرض مؤلمة وآخر ما كتبه الإبراشي

طلعونا فاصل.. بكاء مصطفى شردي ولبنى عسل حزنا على وائل الإبراشي

بعد وفاة وائل الإبراشي.. حلقات فنية أثارت الجدل في برامجه.. فيديو

موعد ومكان جنازة الإعلامي وائل الإبراشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

فيديو

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ