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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

١٦ يناير... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول العمل تحت الضغوط النفسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يناير ٢٠٢٢ ، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز الى أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسك إجرئات احترازية .


ومن هذه الدورات يطلق المركز  دورة تدريبية حول العمل تحت الضغوط النفسية و طرقه يومى الاحد  و الاثنين ١٦،   ١٧ يناير ٢٠٢٢  و ذالك بنظام الأون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا .

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة حلوان البرامج التدريبية يناير ٢٠٢٢ الدكتور ممدوح مهدي

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