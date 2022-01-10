أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام فياريال بالدوري الإسباني

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي بهدفين لمثلهما أمام مضيفه فياريال، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تقدم أنخيل كوريا لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل باو توريس في الدقيقة 29 ثم يسجل ألبريتو مورينو في الدقيقة 58، في حين سجل التعادل لصالح أتلتيكو مدريد جيفري كوندوجيبا.

أتلتيكو مدريد رفع رصيده للنقطة 33 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس، بينما رفع فياريال رصيده للنقطة 29 في المركز الثامن.

أتلتيكو مدريد، الفريق الضيف كان صاحب المبادرة الهجومية والرغبة في تحقيق الانتصار، وذلك بعد أن أطلق أنخيل كوريا، لاعب الفريق تصويبة بعيدة المدى تسكن شباك فياريال في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء.

حاول أتلتيكو مدريد إضافة هدفًا ثانيًا في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة عبر فيليبي الذي اتيحت له كرة عرضية أساء التصرف فيها لينهي على آمال أتلتيكو في إضافة هدفًا ثانيًا.

سجل أنخيل كوريا هدفًا ثانيًا في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، إلا أنه تفاجأ براية الحكم المساعد الذي ألغى الهدف وحرم أتلتيكو مدريد من إضافةهدفًا ثانيًا.