محافظ جنوب سيناء : مؤتمر الشباب يلقى اهتماما من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي |فيديو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن مؤتمر الشباب والمناخ يلقى اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويظهر ذلك من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات الأمور .

وأضاف خالد فودة خلال حواره ببرنامج " من مصر" والمُذاع على " فضائية " سي بي سي" ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم دعم غير محدود لمدينة شرم الشيخ ، وائمًا ما يؤكد على أهمية خروج هذه المؤتمر بصورة مشرفة تليق بمصر .



وتنطلق غدا، الإثنين، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكثفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها، بالتزامن مع بدء انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم اليوم- الاثنين - وفى ضوء توجيهات الطـيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى بما يليق بمكانة مصر وريادتها.

ورفعت سلطات وزارة الطيران المدني، درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة للوزارة لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى.





اللواء خالد فودة: الرئيس السيسي يقدم دعم غير محدود لظهور مؤتمر الشباب والمناخ بأفضل شكل - YouTube