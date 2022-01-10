قبل ساعات من انطلاقه.. وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على منتدى شباب العالم

سلطت وسائل الإعلام العربية والإفريقية والأوروبية، أمس الأحد، الضوء على منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في دورته الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور بعض قادة وزعماء العالم ووفود وزارية رفيعي المستوى، ومشاركة الشباب من 196 دولة من جميع قارات العالم.



وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات - في بيان مساء اليوم - أن انطلاق المنتدى يأتي بعد تأجيل نسخة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث حرصت إدارة المنتدى على اتخاذ جميع الاستعدادات والأمور التنظيمية خاصة الإجراءات الوقائية، لتهيئة الأجواء الملائمة للنقاش والحوار بين شباب مصر والعالم، و طرح الرؤى لتحقيق التنمية على كل المستويات.



وحول تناول الإعلام الدولي للمنتدى في هذا السياق أعدت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرا قبل انطلاق فعالياته غدا 10 يناير 2022.



ففي الإعلام العربي تم التركيز على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنتدى، كما تناول تصريحات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، خلال إحدى ورش العمل، بأن منتدى شباب العالم هو أكبر تجمع شبابي دولي، ويمثل فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل.



كما أبرز إعلان إدارة منتدى شباب العالم إطلاق منصة المنتدى الافتراضية، لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور للنسخة الحالية؛ فيما اهتم الإعلام الأفريقي بوصول الوفود المشاركة للمنتدى، حيث يمثل الشباب المشاركون جنسيات مختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.



في حين ركز الإعلام الأوروبي الناطق بالعربية على مشاركة وفد وزاري قطري رفيع المستوى للمرة الأولى في المنتدى، وأيضاً تنظيم وزارة السياحة والآثار المصرية معرض أثري مؤقت عن "رحلة العائلة المقدسة" بمتحف شرم الشيخ على هامش أعمال المنتدى.



وذكرت الهيئة أن بعض وسائل الإعلام العربي تناولت الاستعدادات الجارية لانطلاق المنتدى، والمشاركة الواسعة من قبل قادة وزعماء العالم، وذلك على النحو التالي، حيث أبرزت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" استضافة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بمصر "النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك عقب تأجيل نسخة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وقد أنهت إدارة المنتدى جميع الاستعدادات والأمور التنظيمية خاصة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فيما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" وقناة "الغد" عن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يصل مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.



وأوضح السفير اللوح، أن عباس سيعقد جلسة خاصة مع نظيره المصري، على هامش أعمال المنتدى، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة جمهورية مصر العربية، لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.



في حين ذكر موقع "إمارات 24" أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيشارك في فعاليات منتدى شباب العالم الذي سينطلق في منتجع شرم الشيخ بمصر يوم الإثنين.



ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة يوم أمس السبت عن مصادر دبلوماسية عراقية في السفارة العراقية بالقاهرة قولها إن رئيس الحكومة الكاظمي سيحضر فعاليات منتدى شباب العالم الذي سينطلق في شرم الشيخ يوم الإثنين المقبل ويستمر يومين، وأوضحت المصادر أن المنتدى سيناقش قضايا تتعلق بآثار جائحة كورونا والأهداف الأممية للتنمية المستدامة للعام 2030 ومستقبل القارة الأفريقية والتكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة والتحويل الرقمي ومواضيع وبرامج أخرى تتعلق بالمياه والتعليم والفن.



وتناولت وكالة أنباء "الحدث" الموضوعات التي ناقشتها ورش العمل التحضيرية، حيث تم تناول آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، ومستقبل القارة الأفريقية في، وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة.



كما ناقشت تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي، ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان "حياة كريمة"، وإجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان "MUNHRC".



ونقلت صحيفة الأنباء "الكويتية" تصريحات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بأن منتدى شباب العالم هو أكبر تجمع شبابي دولي، ويمثل فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل.



وتحدثت وزيرة الهجرة عن المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، وقالت إن الوزارة قامت بربطها بالمشروع القومي «حياة كريمة» عبر دمج جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتدريب والتأهيل في المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة بالتعاون والتنسيق كذلك مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة أيضا إلى دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والمنوط بتأهيل الراغبين في الهجرة الآمنة عبر تنمية مهاراتهم وإعدادهم للسوق الأوروبية خاصة الألمانية، إلى جانب تقديم المشورة اللازمة لهم.



وأبرزت صحيفة "الخليج" فعاليات الجلسات التحضيرية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، حيث قالت .. يعد المنتدى الذي دشنته مصر عام 2017 بمبادرة من السيسي، من أهم المنصات الدولية التي انطلقت في السنوات الأخيرة، لفتح مزيد من النقاشات حول مختلف القضايا، بين الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم، والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل.



وأشارت مصادر بالأمانة العامة للمنتدى، إلى أن إدارة المنتدى تلقت خلال الأسابيع الأخيرة، أكثر من 500 ألف طلب تسجيل، من شباب من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى، مشيرة إلى أن جميع الطلبات خضعت لمجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة، والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، وعلى رأس هذه المعايير، اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية، التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.



وتناول موقع "سكاي نيوز عربية" إعلان إدارة منتدى شباب العالم إطلاق منصة المنتدى الافتراضية، لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور للنسخة الرابعة من المنتدى، وسوف تسمح المنصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات المنتدى بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل الخاصة به، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين جميع المشاركين.



كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين، فضلاً عن إمكانية المشاركة افتراضيا في المنتدى من خلال قائمة شارك المنتدى (online) عبر التسجيل بالبريد الإلكتروني.



وأضاف موقع "دوت الخليج" أن منطقة "الابتكار والإبداع" فتحت أبوابها أمام المشاركين بالنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تحت شعار "العودة معًا- Back Together"، وتستمر الفعالية على مدار أيام انعقاد المنتدى، حيث يجتمع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الحوار حول التكنولوجيا والإبداع والفن، فضلًا عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة.



وتهتم منطقة "الابتكار والإبداع- Freedom.e" بالأنشطة التفاعلية التي تتيح للمشاركين تجربة الألعاب بتقنيات تكنولوجية مختلفة، وزيارة المتحف التفاعلي الذي يضم عددًا من الشخصيات التاريخية التي يدور بينها حوار خيالي، مثل كوكب الشرق "أم كلثوم"، والملاكم العالمي "محمد علي كلاي"، وعالم الفيزياء "نيوتن"، والملكة المصرية "نفرتاري"، ورائد الفضاء "نيل أرمسترونج"، وأول امرأة تقود طائرة "إيميليا إيرهارت".



ويمنح مسرح "Freedom.e"، فرصة للشباب الموهوب لإلقاء الكلمات والحديث عن القضايا والموضوعات التي يناقشها المنتدى، فضلًا عن إتاحة الفرصة لعدد من المواهب الشابة من مختلف دول العالم لتقديم عروض فنية وموسيقية متنوعة.



وبشأن المنطقة صديقة البيئة، يعرض أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب عديد من المنتجات صديقة البيئة والمحققة لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لتقديم عروض لبعض الشركات الناشئة العاملة بمجال التكنولوجيا، كما توفر ساحة الابتكار والإبداع تدريب للشباب على تصنيع المنتجات صديقة البيئة والمُعاد تدويرها.



وحول الإجراءات الاحترازية ذكرت "الحدث" أنه يتم استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون"، حيث تضم التقنيات غير المسبوقة روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين ويوزع على الحضور أدوات التعقيم، فضلاً عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، هذا بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما قامت إدارة المنتدى باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، علاوة على استحداث المنتدى هذا العام لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبي ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أي حالة يتم الشك في إصابتها بأي أعراض كوفيد-19، بالإضافة إلى تدريب جميع القائمين على تنظيم المنتدى على الإجراءات الوقائية والبروتوكولات التي سيتم تطبيقها طوال فترة الانعقاد.



وفي الإعلام الأفريقي تناولت "وكالة أفريقيا" وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم إلى شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون جنسيات مختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.



وأعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.



وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مُختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلاً عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علمياً وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة.



وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.



وأبرز الإعلام الأوروبي الناطق بالعربية المنتدي حيث ذكر موقع قناة "روسيا اليوم" إن وفدا وزاريا رفيع المستوى من قطر سيشارك في "منتدى شباب العالم" بنسخته الرابعة، وتعتبر مشاركة الوفد الوزاري القطري في منتدى شباب العالم هذا العام، الأولى من نوعها، عقب إعادة العلاقات بين القاهرة والدوحة، بعد التوقيع على اتفاق العلا بالسعودية في يناير 2021، بعد قرابة 4 سنوات من المقاطعة.



ومن ناحية أخرى أبرزت القناة تنظيم وزارة السياحة والآثار المصرية معرض أثري مؤقت عن "رحلة العائلة المقدسة" بمتحف شرم الشيخ تحت عنوان "رحلة العائلة المقدسة" في متحف شرم الشيخ، وذلك يوم الثلاثاء 11 يناير الجاري.



وأشارت الوزارة إلى أنها ستقيم هذا المعرض بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من "منتدى شباب العالم" وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

