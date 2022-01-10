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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى فتحي السبب.. رسالة نارية من إبراهيم سعيد لجماهير الزمالك

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

وجه إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، وذلك بعد رفض مصطفى فتحي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«جماهير الزمالك تكرر نفس الخطأ، البداية كانت فرجاني ساسي، بعد الدعم، تخلي عن نادي الزمالك، الأن مع مصطفي فتحي وهجومهم عليا بدون داعي..حتي الأن أيضًا تخلى عن نادي الزمالك في أصعب الظروف رغم وقف القيد..النادي أهم من اللاعب مهما كان اسمه..حبوا النادي فقط».

يُذكر أن مصطفى فتحي، يرغب في الرحيل عن صفوف الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي التعاون السعودي.

إبراهيم سعيد الأهلي والزمالك جماهير نادي الزمالك منتخب مصر فرجاني ساسي

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